Як багатодітному батькові оформити відстрочку, якщо діти проживають з матір’ю

Юрист пояснив, які документи потрібно подати до ТЦК

Попри загальну мобілізацію, певні категорії військовозобов'язаних громадян можуть отримати відстрочку від призову. Зокрема, таким правом можуть скористатися багатодітні батьки.

Однак, якщо їхні діти проживають не з ними, а з матерями, для оформлення цього права необхідно додатково підтвердити факт утримання дітей. Як саме це зробити, пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

Військовозобов’язаний батько, який має трьох або більше дітей до 18 років, але не проживає з ними, повинен надати до ТЦК та СП заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Цей документ є підтвердженням того, що чоловік виконує свої батьківські обов’язки та фінансово забезпечує дітей.

Юрист наголосив, що чітко визначеної форми цього документа немає. Заява складається у довільній формі. Вона має містити інформацію про відсутність заборгованості за аліментами. Заява підписується військовозобов'язаним та подається до ТЦК.

"Такого зразка не існує. Заява пишеться у довільній формі", — зазначив юрист.

Таким чином, якщо батько виконує свої фінансові зобов’язання щодо дітей, він має законне право на відстрочку від мобілізації.

Нагадуємо, коли багатодітний батько може оформити відстрочку в "Резерв+". Програма дозволяє оформити відстрочку багатодітним батькам за таких умов: наявність трьох або більше дітей, народжених у шлюбі з однією жінкою, з якою чоловік перебуває в шлюбі на момент подання заявки.

Онлайн-оформлення недоступне для:

чоловіків, які мають дітей від різних шлюбів;

тих, хто розлучився з матір'ю своїх дітей;

дітей, народжених поза шлюбом.

У таких випадках потрібно подавати заяву та паперові документи до ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо в ТЦК відмовили у відстрочці. Військовозобов’язаний має зібрати докази неправомірної відмови та подати позов до суду.