Вас могут мобилизовать, даже если вы многодетный отец. ТЦК имеет на это три основания
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Есть три основных правила
Отсрочка в Украине предоставляется определенным категориям военнообязанных. Среди них также многодетные родители. Однако если они не будут выполнять некоторые правила, их могут мобилизовать.
Согласно законодательству Украины, мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку. В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, когда украинцев могут призвать на военную службу.
Мужчина, у которого 3 детей, не имеет права не отсрочку, если:
- у него есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
- он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алименты вообще, то есть не содержит их;
- он воспитывает приемного ребенка, но родной отец уплачивает алименты;
Напомним, ранее "Телеграф" писал о списке всех необходимых документов, которые нужно собрать многодетному отцу, имеющему право на отсрочку. Есть вариант, когда военнообязанный может оформить документ онлайн.