Вас могут мобилизовать, даже если вы многодетный отец. ТЦК имеет на это три основания

Есть три основных правила

Отсрочка в Украине предоставляется определенным категориям военнообязанных. Среди них также многодетные родители. Однако если они не будут выполнять некоторые правила, их могут мобилизовать.

Согласно законодательству Украины, мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку. В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили, когда украинцев могут призвать на военную службу.

Мужчина, у которого 3 детей, не имеет права не отсрочку, если:

у него есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

он не проживает вместе со своими детьми и не выплачивает алименты вообще, то есть не содержит их;

он воспитывает приемного ребенка, но родной отец уплачивает алименты;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о списке всех необходимых документов, которые нужно собрать многодетному отцу, имеющему право на отсрочку. Есть вариант, когда военнообязанный может оформить документ онлайн.