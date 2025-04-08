Баклани на Одещині знищують рибу та дерева? Біолог дав чітку відповідь (відео)

В цього птаха немає природних ворогів

Баклани на Дністрі в Одеській області викликають занепокоєння у місцевих мешканців, адже вони дуже розмножилися. Проте насправді, це не є ознакою "екологічної катастрофи", а радше навпаки.

Кадри засилля бакланів у мережі показав місцевий рибалка. Чоловік назвав бакланів "чудовиськами" та птахом, який не приносить жодної користі. "Телеграф" попросив прокоментувати засилля бакланів співзасновника Нижньодністровського національного природного парку, начальника науково-дослідного відділу ННПП, кандидата біологічних наук Миколу Роженка.

Чудовиська" чи частина природи?

Він зазначив, що автор відео, відгукуючись про бакланів таким чином, "розписався у своїй екологічній безграмотності". Проте у пониззі Дністра, зазначив біолог, чисельність великого баклана збільшується щороку.

"Разом з тим, звинувачувати його в тому, що він знищує рибу на нерестовищі, абсолютно безпідставно і перебільшено. Тому що баклан бере свою частку рибного ресурсу, на який він має не менше прав, ніж людина. Він частина екологічної системи", — наголосив Роженко.

Микола Роженко

Він додав, що у Дністровському національному природному парку бакланів розглядають виключно як складову екологічної системи. Птах бере участь у колообігу енергії та речовин в природі. Тому розглядати його як птаха, що не приносить користі, безпідставно. Також не є правдивими звинувачення бакланів в тому, що вони знищують великі обсяги риби.

"Так, дійсно, для живлення бакланів риби потрібно багато, але механізми саморегуляції в природі ще ніхто не відміняв. І якщо бакланів багато, то їжі йому однозначно вистачає", — сказав біолог.

Баклан — не ворог: що каже наука

Він додав, що великий та малий баклани мешкають разом, у змішаних колоніях. Тому автор відео, знімаючи птахів, порушив спокій виду, який занесений до "Червоної книги України" — це малий баклан.

За словами еколога, активне розмноження баклана не є ознакою "екологічної катастрофи". Навпаки, це говорить про сприятливі умови, адже їжі йому вистачає.

"Не може бути більше баклана, ніж їжі. Ну це закон екологічний. І потрібно ці базові екологічні речі розуміти, перш ніж викидати в інтернет простір такі слова як "катастрофа", "все пропало" і все таке інше. Абсолютно безпідставний, не хочу сказати іншого слова, коментар", — наголосив Роженко.

Науковець пояснив, що кожен має право на існування в екологічних системах, і для кожного відведена своя екологічна роль. Баклан зі своєю роллю справляється на 100%, він забезпечує екологічний обіг речовин у пониззі Дністра і природі взагалі.

"Він має тут свою екологічну нішу, і не потрібно йому заважати. Це моя принципова думка, я абсолютно впевнений", — зазначив наш співрозмовник.

Чому бакланів стало більше і що це означає

Також він не погоджується з ще одним твердженням автора відео — що баклани нібито так розмножилися з моменту створення Дністровського національного природного парку. Адже баклан, пояснив біолог — це аборигенний вид у пониззі Дністра, він тут існує тисячі років.

Збільшення популяції баклана, за словами науковця, пояснюється перш за все тим, що в цього птаха немає ворогів. По друге, почали функціонувати риборозвідні пруди, на яких щільність риби дуже висока. Збільшення кормової бази викликало зростання чисельності птаха.

За словами біолога, відео, про яке йдеться викликало занепокоєння в українців, які "не зовсім в темі". Вони стурбовані словами "катастрофа" та "чудовисько". Проте, наголосив Роженко, такі твердження безпідставні та безвідповідальні.

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