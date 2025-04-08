Бакланы в Одесской области уничтожают рыбу и деревья? Биолог дал четкий ответ (видео)

У этой птицы нет естественных врагов

Бакланы на Днестре в Одесской области вызывают беспокойство у местных жителей, ведь они сильно размножились. Однако на самом деле это не является признаком "экологической катастрофы", а скорее наоборот.

Кадры засилья бакланов в сети показал местный рыбак. Мужчина назвал бакланов "чудовищами" и птицей, которая не приносит никакой пользы. Телеграф попросил прокомментировать засилье бакланов соучредителя Нижнеднестровского национального природного парка, начальника научно-исследовательского отдела ННПП, кандидата биологических наук Николая Роженко.

Чудовище или часть природы?

Он отметил, что автор видео, отзываясь о бакланах таким образом, "расписался в своей экологической безграмотности". Однако в низовьях Днестра, отметил биолог, численность большого баклана увеличивается ежегодно.

"Вместе с тем, обвинять его в том, что он уничтожает рыбу на нерестилище, абсолютно безосновательно и преувеличено. Потому что баклан берет свою долю рыбного ресурса, на который он имеет не меньше прав, чем человек. Он часть экологической системы", — подчеркнул Роженко.

Николай Роженко

Он добавил, что в Днестровском национальном природном парке бакланов рассматривают исключительно как составляющую экологической системы. Птица участвует в круговороте энергии и веществ в природе. Поэтому рассматривать его как птицу, не приносящую пользы, безосновательно. Также неправдивы обвинения бакланов в том, что они уничтожают большие объемы рыбы.

"Да действительно для питания бакланов рыбы нужно много, но механизмы саморегуляции в природе еще никто не отменял. И если бакланов много, то еды ему однозначно хватает", — сказал биолог.

Баклан – не враг: что говорит наука

Он добавил, что большой и малый бакланы живут вместе в смешанных колониях. Поэтому автор видео, снимая птиц, нарушил покой вида, занесенного в "Красную книгу Украины" — это малый баклан.

По словам эколога, активное размножение баклана не является признаком "экологической катастрофы". Напротив, это говорит о благоприятных условиях, ведь еды ему хватает.

"Не может быть больше баклана, чем еды. Ну это закон экологический. И нужно эти базовые экологические вещи понимать, прежде чем выбрасывать в интернет пространство такие слова как "катастрофа", "все пропало" и все прочее. Абсолютно безосновательный, не хочу сказать другого слова, комментарий", — подчеркнул Роженко.

Ученый объяснил, что каждый имеет право на существование в экологических системах и для каждого отведена своя экологическая роль. Баклан со своей ролью справляется на 100%, он обеспечивает экологическое обращение веществ в низовьях Днестра и природе в целом.

"Он имеет здесь свою экологическую нишу, и не нужно ему мешать. Это мое принципиальное мнение, я абсолютно уверен", — отметил наш собеседник.

Почему бакланов стало больше и что это значит

Также он не соглашается с еще одним утверждением автора видео, что бакланы якобы так размножились с момента создания Днестровского национального природного парка. Ведь баклан, объяснил биолог – это аборигенный вид в низовьях Днестра, он здесь существует тысячи лет.

Увеличение популяции баклана, по словам ученого, объясняется прежде всего тем, что у этой птицы нет врагов. Во-вторых, начали функционировать рыборазводные ставки, на которых плотность рыбы очень высокая. Увеличение кормовой базы вызвало рост численности птицы.

По словам биолога, видео, о котором идет речь, вызвало обеспокоенность у украинцев, что "не совсем в теме". Они озабочены словами "катастрофа" и "чудовище". Однако, отметил Роженко, такие утверждения безосновательны и безответственны.

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