Цей рідкісний хижак міг би рятувати екосистеми України, але опинився у Червоній книзі (фото)

Цей найбільший представник родини Яструбових не лише вражає своєю красою, але й виконує важливу екологічну функцію, контролюючи популяції гризунів

Канюк степовий, або курганник (Buteo rufinus) – величний хижий птах родини Яструбових, занесений до Червоної книги України. Цей вид відіграє важливу роль в екосистемах степу та лісостепу.

У середині ХХ століття чисельність канюка степового в Україні значно скоротилася, але з 1980–1990-х років почала відновлюватися. Зараз в Україні гніздиться не менше 250 пар.

Опис

Канюк степовий – найбільший серед канюків. Його маса тіла сягає 1,5 кг, довжина тіла – 500–650 мм, а розмах крил – 1260–1550 мм. Дорослий птах має рудувато-бурий верх, вохристі голову, воло і груди, темне черево та світло-рудий хвіст. У польоті легко впізнається за білою плямою при основі махових пір’їн знизу.

Поширення та чисельність

Канюк степовий поширений у Середземноморському регіоні, зокрема в Північній Африці, Греції, Туреччині, на Кавказі, Аравійському півострові та в Середній Азії. В Україні цей вид трапляється у лісостеповій, степовій смугах і Криму. Окремі пари гніздяться в лісовій смузі.

Канюк мігрує переважно поодинці, хоча невелика частина популяції зимує на півдні України. Канюки часто утворюють довгострокові пари, хоча дані про тривалість їхніх стосунків обмежені.

Біологія

Канюк степовий гніздиться на узліссях байрачних та штучних лісів, у старих лісосмугах, рідше на поодиноких деревах і опорах ЛЕП, в Криму – на вапнякових урвищах і скелях. У кладці 2-5 яєць, які відкладаються наприкінці березня – на початку квітня. Насиджування триває близько 40 діб. Пташенята залишають гніздо наприкінці червня – на початку липня.

Живиться мишами, ховрахами, хом'яками та іноді невеликими птахами. У зимовий час, коли здобич рідша, птах не гребує й падлом. Канюк степовий розшукує здобич, ширяючи кругами, і нападає на тварин з повітря або вистежує їх, сидячи на землі на підвищенні.

Канюк степовий ширяє над відкритими просторами, часто використовуючи висоту для спостереження за здобиччю. Його легкий політ дозволяє довго перебувати в повітрі, це робить птаха надзвичайно ефективним мисливцем

Охорона

Канюк степовий охороняється Червоною книгою України, Європейським Червоним списком, Конвенцією з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES), Боннською та Бернською конвенціями.

Для охорони виду важливо зберігати місця гніздування в острівних, байрачних лісах та старих лісосмугах. Цей вид є важливим компонентом степових екосистем України, і його охорона має велике значення для збереження природної рівноваги.

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