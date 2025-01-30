Хижих котів в Україні стає дедалі менше: у небезпеці опинилася евразійська рись

Охорона рисі стала важливим завданням для збереження біорізноманіття та екологічного балансу в Україні

Рись євразійська — це велична та граційна хижа кішка, яка колись була широко поширена на території України. Проте сьогодні ці дивовижні тварини залишилися лише в окремих регіонах, таких як Карпати та Полісся.

Рись євразійська (Lynx lynx) є однією з найбільших диких кішок, що мешкає в Україні. На жаль, цей вид став жертвою модної індустрії, оскільки його хутро цінувалося як предмет розкоші. Протягом тривалого часу полювання на рисей було дозволено, що призвело до значного скорочення їх чисельності. Сьогодні в Україні налічується близько 500 особин: 400–430 у Карпатах та 80–90 на Поліссі.

Ця тварина відрізняється компактною тілобудовою, довгими кінцівками та великими круглими вухами з характерними чорними китичками на кінцях. Довжина тіла дорослих особин варіюється від 76 до 110 см, а вага коливається від 16 до 32 кг. Її хутро густе і м’яке, зазвичай має забарвлення від рудувато-бурого до сірувато-коричневого з плямами, що допомагає їй маскуватися в природному середовищі.

Загрози для популяції

Основними причинами зменшення чисельності рисі є:

Незаконне полювання та браконьєрство, вони залишаються серйозними загрозами для цього виду.

Втрата природних ареалів через лісозаготівлі та розвиток інфраструктури (також негативно впливає на популяцію).

Зниження чисельності дрібних копитних; оскільки вони є основною їжею рисі, це також грає роль у зниканні виду.

Охорона та збереження

Рись є охоронюваним видом в Україні з 1994 року, коли вона була внесена до Червоної книги України зі статусом "рідкісний вид". Вона також охороняється міжнародними угодами, такими як CITES та Бернська конвенція. У межах зусиль щодо збереження рисі були розроблені плани дій, що включають проведення наукових досліджень і моніторинг популяції, збереження природних середовищ існування та формування екологічних коридорів, боротьбу з браконьєрством через просвітницькі кампанії.

Рись євразійська — важливий елемент екосистеми України, і її збереження потребує уваги. Зусилля щодо захисту цього виду мають бути посилені для забезпечення його виживання в умовах сучасних викликів.

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