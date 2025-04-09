"Может разрушить все": как Украина ответит на пошлины Трампа и какой бизнес может пострадать сильнее всего

41% нашего экспорта в США в прошлом году – это чугун

Пошлины Трампа, которые США ввели против всего мира, ударят также и по Украине, однако в общем для нашей страны последствия могут оказаться малозаметными. Чего не сказать о бизнесе. Для некоторых производителей последствия могут быть разрушительными.

О том, кто в Украине пострадает от торговой войны Трампа, и что в ответ будет предпринимать наше правительство, рассказал заместитель министра экономики и торговый представитель Тарас Качка в интервью "Европейской правде". Он объяснил, что крупнейшая статья украинского экспорта в США – металлургическая продукция. Однако самыми болезненными новые американские пошлины станут для малого и среднего бизнеса.

Кто в Украине прострадает, кто даже может выиграть

"41% нашего экспорта в США в прошлом году – это чугун. Чугун – специфический товар: если наши металлургические заводы хорошо работают, тогда мы меньше экспортируем чугуна, потому что это универсальное (полусырье). Возможно, мы будем экспортировать даже больше чугуна, если будет больше производства стали в США из-за пошлин на сталь, которые были введены 12 марта", — сказал он и объяснил, что новые пошлины никак не повлияют на металлургические компании Украины, поскольку на те коды, на которые распространяется прокламация по стали, которая вступила в силу 12 марта, действуют 25% и не действуют эти 10%.

Не пропустите: о том, чем и в каких количествах Украина торгует с США "Телеграф" рассказывал в материале "Пошлины Трампа ударят не только по стали и металлу: что еще США получает из Украины".

С подсолнечным маслом, которое экспортируют украинские производители, объясняет Качка, также может получится "интересная история".

Во-первых:

США это не самый большой рынок сбыта данной продукции для нас

Во-вторых:

Под большие пошлины попали Индонезия и Малайзия, являющиеся поставщиками пальмового масла.

"Поэтому может быть определенный ребаланс, когда на украинское подсолнечное масло будет даже больше спроса", — считает он.

Мед

"Здесь сохранится спрос или будет какое-нибудь перезамещение. Крупнейший поставщик меда в мире – Китай, однако у них пошлины выше, чем для нас", — прогнозирует Качка.

Наибольший удар и производители "всякого разного"

В пример того, кто может сильно пострадать в Украине от пошлин Трампа Качка привел производство крышечек. Дело в том, что Украина является одним из лидеров по их производству.

"Есть такой производитель, очень хорошая компания. Он имеет глобальные контракты по всему миру. В США много экспортировала. Это бизнес, в котором даже один процент увеличения стоимости может разрушить все. И таких примеров много", — говорит Качка и добавляет "Для государства это может быть незаметно, но для малой компании потеря рынка в 100 тысяч долларов может быть ударом".

Что будет делать Украина

По мнению Качки, интерес Украины состоит в том, чтобы снять пошлины, а не применять ответные меры, которые приведут к эскалации.

Качка заявил, что Украина готова отменить свои пошлины.

"Мы импортируем из США продукции на 3-4 миллиарда долларов. На эту продукцию мы имеем низкие пошлины или нет их вообще. Поэтому мы готовы обнулить пошлины на американскую продукцию. Думаю, при любой возможности будем говорить об этом с администрацией США: по их калькулятору и подходу так и должно быть", — сказал Качка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сенате США представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров.