Шукають алкоголіків і наркоманів. Чому ФСБ може вербувати українців для підриву ТЦК

Російські спецслужби перейняли і масштабували досвід українських колег

Російські спецслужби систематично влаштовують теракти та диверсії на підконтрольній території України, за 200-300 доларів вербуючи українців для підриву будівель ТЦК, підпалів військових авто тощо.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, що росіяни навчилися таких методів війни у українських спецслужб.

Більше читайте у публікації: "На Донбасі все було просякнуте зрадою: Герой України Жемчугов про домовленості Путіна з Ахметовим, українське підпілля та Мінськ-3".

— Вони цьому навчилися у нас. Ми це почали робити. Починаючи з 2023 року, ми почали вербувати на території Росії наркоманів, алкоголіків, криміналітет, бомжів. У нас це дуже добре виходило, і за ті ж 200-300 доларів ми наробили їм дуже багато диверсій. Вони взяли нашу технологію і почали у нас шукати таких самих наркоманів та алкоголіків. І їм це, на жаль, вдається краще, — каже колишній підпільник.

За його словами, причиною тому стала погана захищеність інтернету в Україні, у той час як на окупованій території ворог дуже жорстко контролює мережу.

— Я вам більше скажу, що в сучасній Німеччині інтернет контролюється жорсткіше, аніж в Україні. SIM-карту в Україні можна придбати без паспорта. В Німеччині таке зробити неможливо. Неможливо під’єднатися в кафе до WI-FI без реєстрації. А у нас це все дозволено. На жаль, ми себе не захищаємо. І це використовує ФСБ. Тому їм так легко знаходити в інтернеті людей. Ну, і не забувайте, що у нас дуже велика агентура ФСБ, — підсумував Володимир Жемчугов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як ФСБ вираховує українське підпілля на окупованій території. Один зі способів — контроль інтернету та зв'язку.