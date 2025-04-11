Коснулся сумки — и раздался взрыв: в поселке под Кривым Рогом пострадал мужчина (фото, видео)

Правоохранители пока не комментировали инцидент

В районе Радушного вблизи трассы около Кривого Рога произошел взрыв, в результате которого пострадал местный житель. По предварительным данным, взорвалась граната, заложенная в лежавшей под деревом сумке.

Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог". По словам пострадавшего, он возвращался домой с работы, заметил сумку и прикоснулся к ней. Сразу после этого произошел взрыв.

Человек получил обломочные ранения обеих ног и был госпитализирован.

На месте происшествия правоохранители обнаружили результат для боеприпасов. Обстоятельства инцидента уточняются.

Новость дополняется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре 4 апреля взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава Левобережной администрации Юрий Федько и его супруга Анжелика. Оба получили ранения, мужчина находится в реанимации. Инцидент квалифицируют как покушение, на месте работают полиция, СБУ и прокуратура.