Коснулся сумки — и раздался взрыв: в поселке под Кривым Рогом пострадал мужчина (фото, видео)
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Правоохранители пока не комментировали инцидент
В районе Радушного вблизи трассы около Кривого Рога произошел взрыв, в результате которого пострадал местный житель. По предварительным данным, взорвалась граната, заложенная в лежавшей под деревом сумке.
Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог". По словам пострадавшего, он возвращался домой с работы, заметил сумку и прикоснулся к ней. Сразу после этого произошел взрыв.
Человек получил обломочные ранения обеих ног и был госпитализирован.
На месте происшествия правоохранители обнаружили результат для боеприпасов. Обстоятельства инцидента уточняются.
Новость дополняется.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре 4 апреля взорвался автомобиль, в результате чего пострадал глава Левобережной администрации Юрий Федько и его супруга Анжелика. Оба получили ранения, мужчина находится в реанимации. Инцидент квалифицируют как покушение, на месте работают полиция, СБУ и прокуратура.