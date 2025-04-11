Сподобається навіть дітям. Як швидко та легко прикрасити великодні яйця без фарб (відео)

Купу грошей витрачати не треба

Напередодні Великодня у мережі з'являється чимало тематичних лайфхаків, які можуть полегшити підготовку до свята. До прикладу, є спосіб яскраво та недорого прикрасити яйця.

Цікавим лайфхаком у Tik Tok поділилась Тетяна. Зазначається, що для того, щоб отримати яскраві великодні яйця без використання фарб можна використати серветки.

"Декупаж писанок своїми руками – спробуй і ти!" — йдеться у підписі під відео.

На відео показано, що треба взяти зварене яйце, гарну серветку та клей чи яєчний білок. Серветку краще обирати з дрібними візерунками, які буде легше клеїти на яйце. Воно має бути білим, бо на темних яйцях малюнки будуть виглядати тьмяно.

Як прикрасити яйце за допомогою серветки

Для початку потрібну кількість яєць треба добре відмити та зварити. На сухі яйця невеликим пензликом нанести яєчний білок чи клей і прикласти заздалегідь вирізаний малюнок з серветки. Зверху малюнок краще перекрити білком чи клеєм, аби він виглядав яскраво.

Декупаж яєць на Великдень

Декупаж яєць на Великдень

Таким чином можна прикрасити великодні яйця без використання фарб, а якщо залучити до процесу дітей — отримати цікаву розвагу. Додамо, що для безпеки краще використовувати яєчний білок чи воду.

У коментарях під відео користувачі відмітили, що клей, який використовує авторка, краще не брати для декупажу, адже він може бути токсичним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко і швидко приготувати глазур на паски. Цей спосіб підійде навіть новачку.