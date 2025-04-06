Ідеальна глазур без білків і заморочок: лайфхак, який підійде навіть новачкам у приготуванні паски

Ця глазур не буде стікати, довго застигати, а на приготування ви витратите кілька хвилин

Великдень — велике свято, яке асоціюється не тільки з духовністю і традиціями, але й зі смачною паскою. А чи не найголовніше для багатьох у цих виробах — глазур. Якщо ви у пошуках простого, бюджетного рецепта смачної глазурі — ця новина для вас.

Для її приготування вам знадобляться всього три інгредієнти, які не потрібно збивати, а потім чекати, поки вони застигнуть. Як приготувати ніжну на смак та легку за текстурою глазур, розповідаємо разом із shuba.life.

Головний секрет — згущене молоко

Замість традиційних білків або води, використайте згущене молоко. Воно додає не лише густоти, а й легкої карамельної нотки смаку. А в поєднанні з цукровою пудрою утворює еластичну, глянцеву текстуру, яка не тріскається і дуже швидко застигає.

Вам знадобляться:

цукрова пудра — 6 ст. л.;

згущене молоко — 4 ст. л.;

лимонний сік — 1 ч. л. (за бажанням).

Фото: freepik

Як приготувати ідеальну глазур

Просіюємо пудру, щоб не з’явилися грудочки. Вливаємо не варене згущене молоко поступово. Якщо консистенція густа, додаємо ще трохи. Додаємо лимонний сік за бажанням — він пришвидшить застигання глазурі і додасть легку кислинку. Наносимо глазур на охолоджену паску.

Цей лайфхак підійде навіть для тих, хто готує паску вперше. Всього три інгредієнти і ніякого клопоту з білками та кулінарним термометром.

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