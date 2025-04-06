Ідеальна глазур без білків і заморочок: лайфхак, який підійде навіть новачкам у приготуванні паски
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Ця глазур не буде стікати, довго застигати, а на приготування ви витратите кілька хвилин
Великдень — велике свято, яке асоціюється не тільки з духовністю і традиціями, але й зі смачною паскою. А чи не найголовніше для багатьох у цих виробах — глазур. Якщо ви у пошуках простого, бюджетного рецепта смачної глазурі — ця новина для вас.
Для її приготування вам знадобляться всього три інгредієнти, які не потрібно збивати, а потім чекати, поки вони застигнуть. Як приготувати ніжну на смак та легку за текстурою глазур, розповідаємо разом із shuba.life.
Головний секрет — згущене молоко
Замість традиційних білків або води, використайте згущене молоко. Воно додає не лише густоти, а й легкої карамельної нотки смаку. А в поєднанні з цукровою пудрою утворює еластичну, глянцеву текстуру, яка не тріскається і дуже швидко застигає.
Вам знадобляться:
цукрова пудра — 6 ст. л.;
згущене молоко — 4 ст. л.;
лимонний сік — 1 ч. л. (за бажанням).
Як приготувати ідеальну глазур
Просіюємо пудру, щоб не з’явилися грудочки. Вливаємо не варене згущене молоко поступово. Якщо консистенція густа, додаємо ще трохи. Додаємо лимонний сік за бажанням — він пришвидшить застигання глазурі і додасть легку кислинку. Наносимо глазур на охолоджену паску.
Цей лайфхак підійде навіть для тих, хто готує паску вперше. Всього три інгредієнти і ніякого клопоту з білками та кулінарним термометром.
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