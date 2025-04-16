У Херсоні росіяни атакували житловий квартал, голова МВА попав під обстріл (відео)

Місто кілька разів опинилося під ударами

Вранці у середу, 16 квітня, російські атакували Таврійський мікрорайон (Центрального району) район Херсона. При цьому вони самі ж показали в мережі момент вибуху в житловому районі міста.

Вибухи у місті пролунали приблизно о 06:36. Незабаром у соціальних мережах з’явилося відео з моменту удару по Херсону. Воно було записано на ворожий безпілотний літальний апарат. На кадрах видно, що удар відбувається біля житлових будинків.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін цього ранку повідомляв, що Таврійський мікрорайон знаходиться під артилерійським обстрілом. Крім того, через кілька хвилин було також зафіксовано ворожу FPV-дрону в районі Бериславського шосе і БПЛА противника в районі Залізничного вокзалу.

О 08:03 Прокудін написав, що Таврійський мікрорайон Херсона знову під ударами. А о 08:20 він сказав, що російські війська продовжують атакувати його.

Тим часом начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко розповів, що після ударів КАБами у Центральному районі Херсона він сам попав під обстріл під час запису відео.

"Армія РФ не дає поки що повноцінно розпочати ліквідацію наслідків цього обстрілу. Бережіть себе. Херсон незламний", — пише Мрочко.

Він також повідомляє, що під час удару по Центральному району о 06:30 травми, несумісні з життям, отримав невідомий чоловік середніх років. Зараз встановлюють його особу. На момент ворожого удару він був на вулиці.

Мрочко попередив мешканців міста, що через пошкодження контактної мережі у Центральному районі тимчасово зупинено рух тролейбусів на 11 та 12 маршрутах.

Крім того, у зв’язку з ворожим обстрілом маршрутні автобуси тимчасово ходять до площі Нескорених.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 березня росіяни зробили масований удар по Херсону. У місті зафіксовано 40 прильотів. Є загиблі та постраждалі.