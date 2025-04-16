В Херсоне россияне атаковали жилой квартал, глава ГВА попал под обстрел (видео)

Город несколько раз оказался под ударами

Утром в среду, 16 апреля, российские атаковали Таврический микрорайон (Центрального района) Херсона. При этом, они сами же и показали в сети момент взрыва в жилом районе города.

Взрывы в городе раздались примерно в 06:36. Вскоре в социальных сетях появилось видео с моментом удара по Херсону. Оно было записано на вражеский беспилотный летательный аппарат. На кадрах видно, что удар происходит возле жилых домов.

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин этим утром сообщал, что Таврический микрорайон находится под артиллерийским обстрелом. Кроме того, спустя несколько минут был также зафиксирован вражеский FPV-дрон в районе Бериславского шоссе и БПЛА противника в районе Железнодорожного вокзала.

В 08:03 Прокудин написал, что Таврический микрорайон Херсона снова под ударами. А в 08:20 он сказал, что российские войска продолжают его атаковать. Враг применил РСЗО.

Тем временем начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко рассказал, что после ударов КАБами в Центральном районе Херсона, он сам попал под обстрел во время записи видео.

"Армия РФ не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий этого обстрела. Берегите себя. Херсон несокрушимый", — пишет Мрочко.

Он также сообщает, что во время удара по Центральному району в 06:30, травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина средних лет. Специалисты сейчас устанавливают его личность. В момент вражеского удара он был на улице.

Мрочко предупредил жителей города, что из-за повреждений контактной сети в Центральном районе временно остановлено движение троллейбусов на 11 и 12 маршрутах.

Кроме того, в связи с вражеским обстрелом, маршрутные автобусы временно ходят к площади Непокоренных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 марта россияне совершили массированный удар по Херсону. В городе зафиксировано 40 прилетов. Есть погибшие и пострадавшие.