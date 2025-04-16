Кілька масштабних пожеж та пошкоджений газогін: Кам'янське масовано атакували дрони фото)

Постраждалі будуть лікуватись амбулаторно

Росія атакувала дронами Дніпропетровську область, працювали сили ППО. Внаслідок атаки є руйнування у Кам’янському.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, було збито 7 безпілотників, які агресор спрямував на область.

Через атаку БпЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі. Пошкоджено 10 авто та газогін.

"Постраждали двоє чоловіків — 39 та 48 років. Лікуватися будуть амбулаторно", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС також показали наслідки атаки дронами по Кам'янському.

"Внаслідок влучання сталося декілька пожеж та руйнування на території приватного підприємства. Пожежі ліквідовано", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Також зазначається, що Нікополь агресор тероризував дронами-камікадзе та артилерією. Понівечено приватний будинок, гараж і господарську споруду.

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило лінію електропередач.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли Одесу. Горіли житлові будинки, є постраждалі.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 14 квітня вибух пролунав в Сумах. Росія завдала ракетного удару по околицях Сумської міської громади. Російська армія вкотре вдарила з балістичного озброєння.