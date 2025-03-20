Нардеп-втікач Дмитрук назвав дату "кінця мобілізації". У Раді відповіли

Воєнний стан та мобілізація були раніше продовжені до 8 травня

Народний депутат Артем Дмитрук, який прославився своєю скандальною та незаконною втечею з України, зробив заяву щодо скасування воєнного стану та мобілізації в Україні. Він навіть заявив, коли саме це нібито станеться. Проте його слова вже спростували.

Так, 20 березня в Telegram-каналі Дмитрука було опубліковано пост, в якому той повідомляє про нібито швидке скасування воєнного стану та мобілізацію.

"Воєнний стан та мобілізація в Україні до 9 травня 2025 року. Процедура продовження — це голосування у Верховній Раді, після — підпис президента. 9 травня ВП та мобілізацію продовжено не буде!!!", — заявляє Дмитрук.

Далі він пише, що нібито та ТЦК отримали відповідні роз’яснення до 9 травня.

"У військкомати надійшло роз’яснення про те, що 9 травня буде СТОП!", — йдеться у його повідомленні.

Своєю чергою, "Телеграф" вирішив дізнатися, що насправді думають про це українські нардепи.

Що кажуть депутати

Депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на відповідне запитання "Телеграфа" щодо цієї ситуації відповів коротко: "Маячня".

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський повідомив "Телеграфу", що жодних передумов для скасування воєнного стану та мобілізації немає.

"Нічого про таке не знаю. Ми не знаємо, як ведуться перемовини, який зараз стан домовленостей. Це все настільки відносно… Бойові дії йдуть. Передумов ніяких для цього немає. Буде якийсь результат, хоча б щось, будемо тоді думати й щось казати. Поки інформація відсутня. Готуємось до захисту країни, працюємо на обороноздатність, покращення стану нашого озброєння, щоб мобілізація була, хлопці підготовлені. Немає команди, щоб все це трохи пригальмувати", — пояснив співрозмовник.

Водночас народний депутат, член комітету (фракція "Європейська солідарність") Ірина Фріз у коментарі "Телеграфу" відповіла, що зараз строк воєнного стану та мобілізації прив’язаний до 8 травня. Тобто, 8 травня президент Зеленський або вносить відповідні законодавчі ініціативи щодо продовження (як це вже робилося неодноразово), або вносить уявлення про їхнє припинення.

"Якщо внаслідок того квазіпереговорного процесу, в якому координатором виступають США, буде також йти мова про призупинення дії воєнного стану, як наслідок того, що буде досягнута домовленість про всеосяжне припинення вогню, то ця ініціатива може йти від Зеленського і її може підтримати ВР", — сказала Фріз.

На її думку, до того часу будь-які передчасні спроби порушити це питання — це лише спроба "підсвітити" або власні бажання, чи якусь інсайдерську інформацію, яка ще не має офіційного підтвердження.

"До 8 травня у нас триває дія воєнного стану і мобілізації. Що буде після — будемо дивитися на результати перемовин і визначатися з огляду на рішення, які буде ухвалювати президент Зеленський", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна готова ухвалити пропозицію США про негайне припинення вогню на фронті на 30 днів, але якщо Росія теж на це погодиться.