Арахамія прокоментував гучну заяву Гончаренка: "Немає слів, лише літери"

Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на 90 днів

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" прокоментував заяву народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, що той не підтримує продовження воєнного стану та мобілізації. Він назвав нардепів, що виступають проти продовження воєнного стану "космонавти".

"Деякі космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану. Після Сум. Після Кривого Рогу. Під час наступу росіян. Багато журналістів запитують, що я про це думаю. Слів немає. Лише літери, в основному з кінця алфавіту. "Втома від війни" дається взнаки після виснажливого закордонного відрядження", — написав Арахамія в Telegram.

ВР продовжила воєнний стан

У середу Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану. Як повідомив Гончаренко, було 357 голосів "за" та один проти — його. Нардеп дещо істерично відреагував на рішення ВР

"Це вирок українському парламентаризму. Ради — не існує. Рада не представляє інтереси народу … Ми з вами переможемо. Ми добʼємось чітких термінів служби і розформування ТЦК", — написав він.

Гончаренко не підтримав продовження воєнного стану — що відомо

Нагадаємо, напередодні Гончаренко заявив, що у середу голосуватиме проти продовження мобілізації та воєнного стану. Перша причина, за його словами, те, що в Україні досі немає визначених термінів служби та демобілізації.

"Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів – найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві", – зазначив він.

Друга причина, яку назвав Гончаренко — ТЦК, які "досі продовжують бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути".

Зранку 17 квітня, у день, коли у ВР підтримали продовження воєнного стану, Гончаренко також зробив кілька публікацій щодо своєї позиції. Він наполягає, що таким чином намагається чинити тиск на владу щодо прав військових.

"Якщо сьогодні Рада не підтримає продовження воєнного стану та мобілізації — то нічого страшного не станеться. У нас все діє до 9 травня. Кінця світу не відбудеться. Але це буде гарний тиск на владу, щоб нарешті був внесений законопроєкт про кінцеві терміни служби і про реформи", — написав Гончаренко.

Як на позицію Гончаренка відреагували в Україні

Заява Гончаренка викликала резонанс та жваве обговорення у соцмережах. Частина користувачів і публічних осіб звинуватили нардепа в популізмі та відхиленні від офіційної позиції партії (ЄС).

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук взагалі звинуватив Гончаренка у підіграванні главі Росії Володимиру Путіну. "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити — серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану", — написав він.

Втім, Гончаренко вже відповів йому. На його думку, кастинг Путіна — це інше.

"Результат кастинга Путіна — це ОПЗЖ, які до сих пір в Раді і без яких, жодне рішення влада не може прийняти", — заявив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Олексій Гончаренко не вперше опиняється у центрі скандалів через власні публічні висловлювання. Не так давно народний депутат оприлюднив текст угоди щодо надр, що спричинило реакцію з боку самого президента України.