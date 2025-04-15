В партії Порошенка прокоментували скандальну заяву Гончаренка

Нова заява Гончаренка викликала обурення у суспільстві

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що голосуватиме проти продовження воєнного стану та мобілізації, розгляд яких запланований у Верховній Раді на 16 квітня. Політик оприлюднив свою позицію в особистому Telegram-каналі, зазначивши, що вважає нинішню ситуацію "рабством" для військових і розкритикував роботу ТЦК.

У заяві Гончаренко наголосив, що ключовими причинами його рішення є відсутність механізмів демобілізації, невизначеність термінів служби та продовження практики мобілізації громадян на вулицях. Він зазначив, що ставлення до військових є принизливим, а дії влади — неефективними і безвідповідальними.

Його слова викликали жваве обговорення у соцмережах, зокрема частина користувачів і публічних осіб звинуватили Гончаренка в популізмі та відхиленні від офіційної позиції партії.

Свою позицію щодо можливого голосування проти продовження воєнного стану висловив і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У своєму дописі він написав: "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити — серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".

У відповідь співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що політична сила підтримувала і надалі підтримуватиме продовження мобілізації та воєнного стану як ключові інструменти для захисту України від російської агресії. Вона підкреслила, що 2500 партійців "ЄС" нині воюють у лавах ЗСУ. У фракції наголошують, що в умовах відсутності монобільшості саме голоси "ЄС" часто є вирішальними для ухвалення критичних рішень у сфері оборони.

"Ми як державники усвідомлюємо нашу відповідальність і завжди виходимо з інтересів країни", — дописала чиновниця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Олексій Гончаренко не вперше опиняється у центрі скандалів через власні публічні висловлювання. Не так давно народний депутат оприлюднив текст угоди щодо надр, що спричинило реакцію з боку самого президента України.