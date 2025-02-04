У сукні з мереживом та вже з косою: як виглядала Тимошенко 20 років тому, коли її вперше призначили прем’єром (фото)

Цього дня, 4 лютого 2005 року, політик стала першою жінкою-прем’єром

Юлія Тимошенко є справжнім ветераном української політики, вона при владі в країні практично з самого початку незалежності України. Політик стала першою жінкою, яку двічі призначали прем’єр-міністром. Вперше це сталося рівно 20 років тому – 4 лютого 2005 року.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядала Юлія Тимошенко у день, коли вперше стала прем’єр-міністром України.

Юлія Тимошенко – перша жінка-прем’єр

У 2004 році Юлія Тимошенко підтримала Віктора Ющенка під час Помаранчевої революції, а у Верховній Раді було створено коаліцію "Сила народу" з їхніх двох партій — БЮТ та блок "Наша Україна". Після перемоги Ющенка на виборах, у лютому 2005 року Юлія Тимошенко стала головою уряду.

Юлія Тимошенко 4 лютого 2005 року. Фото: Getty Images

На архівних фото з Верховної Ради 4 лютого 2005 року можна побачити, якою щасливою була Тимошенко після свого призначення прем’єр-міністром України. Радісна політикиня приймала привітання від колег, величезні букети та просто сяяла.

Юлія Тимошенко 4 лютого 2005 року. Фото: Getty Images

При цьому можна звернути увагу на вбрання молодої Юлії Тимошенко, яке вона одягла того дня у Раду. Як видно, на ній закрита сіра сукня ділового стилю з кокетливими мереживними рукавами та комірцем. При цьому новоспечена прем’єрка має улюблену зачіску — косу, обвиту навколо голови, яка вже тоді ставала головною фішкою її політичного образу.

Юлія Тимошенко 4 лютого 2005 року. Фото: Getty Images

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