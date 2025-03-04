Під час війни не проживає в Україні: як виглядає і чим займається єдина донька Юлії Тимошенко

Кілька років тому дочка політика народила третю дитину

Євгенія Тимошенко – єдина дочка ветерана української політики Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра. Женя двічі була одружена і має трьох дітей, молодший з яких народився наприкінці 2020 року. Під час війни Тимошенко-молодша не мешкає в Україні — вона з родиною виїхала до Дубаю.

"Телеграф" розповість, що відомо про єдину дочку Юлію Тимошенко Євгенію.

Юлія Тимошенко у 2025 році. Фото: Ян Доброносов, Телеграф

Євгенія Тимошенко — що про неї відомо

Єдина дочка Юлії Тимошенко народилася на зорі її політичної кар’єри – у Дніпрі 20 лютого 1980 року. Нині Євгенії 46 років і вона сама мати трьох дітей. Відомо, що дочка політика здобула освіту за кордоном — вона навчалася у Лондонській школі економіки зі спеціальностей політика та філософія. Здобула ступінь бакалавра зі спеціалізації "Державне управління" та ступінь магістра зі спеціалізації "Російська та пострадянська політичні науки".

Євгенія Тимошенко. Фото: Getty Images

Однак кар’єру в політиці стопами матері Євгенія Тимошенко будувати не стала, вона зосередилася на підприємництві та благодійній діяльності. У деяких джерелах вона значиться як засновниця асоціації Child.ua, голова фондів "Соціальний захист", "Назустріч мрії" та марафону "Голос світу".

У 2011-2014 роках Євгенія Тимошенко стала публічною особистістю, оскільки активно займалася визволенням матері-політика із в’язниці. Дочка влаштовувала різні акції, зверталася до міжнародних організацій та відвідувала суди під час процесу над Юлією Тимошенко. Однак після Революції Гідності та виходу лідерки "Батьківщини" з в’язниці, Женя знову зникла з публічного простору. Ймовірно, у цей час вона зосередилася на сім’ї та дітях.

Євгенія Тимошенко з другим чоловіком Артуром Чечеткіним

Де зараз Євгенія Тимошенко?

Під час війни в Україні донька Юлії Тимошенко із чоловіком Артуром Чечеткіним та трьома дітьми живе у Дубаї. Це підтверджує геолокація, яку вказала Євгенія на своїй сторінці у соцмережі LinkedIn. Там вона вказала, що є керівником українського благодійного фонду Child.ua.

Перед початком війни — у січні 2022 року Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром гостювала у дочки та зятя у Дубаї. Це саме тоді журналісти "Української правди" зняли політика на пляжі п’ятизіркового готелю, чим наробили галасу в українському медіапросторі.

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