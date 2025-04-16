Коса уже не в тренде? Юлия Тимошенко кардинально сменила образ (фото)

Политик еще недавно была на публичном мероприятии с косой

Юлия Тимошенко — настоящий ветеран украинской политики. Она пришла в Верховную Раду в 1997 году и больше оттуда не уходила, ведь ее избирали каждый раз на новую каденцию. Фирменным элементом стиля политика стала коса, обвитая вокруг головы. Однако время от времени Юлия Владимировна ее расплетает.

Так, на заседании парламента 16 апреля Юлия Тимошенко появилась в новом образе и без косы. Фото своей коллеги-депутатки опубликовала Марьяна Безуглая.

На новой фотографии Тимошенко запечатлена с распущенными длинными волосами, которые аккуратными локонами спадают на плечи. К слову, теперь у нардепа не пшеничный блонд, а пепельно-русые пряди. В Раду Юлия Владимировна пришла в сером платье с украшением и такого же оттенка пиджаке — все строго и со вкусом. А на лице 64-летнего политика — ни одной морщинки.

Отметим, что еще неделю назад, 8 апреля, Юлия Тимошенко позировала перед камерами на Международном женском фестивале с косой. Тогда она щеголяла на высоких каблуках в белом платье и пиджаке в тон.

К слову, свой фирменный стиль — прическу с косой Юлия Тимошенко начала носить еще в начале 2000-х. Первые годы политик практически никогда не расплетала косу, эта прическа на десятки лет стала ассоциироваться исключительно с ней. В уже более зрелом возрасте Тимошенко время от времени появлялась на людях уже без косы, но ее волосы всегда были ухожены и красиво уложены. Сейчас нардеп продолжает носить косу, но все чаще ходит на публичные мероприятия без нее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кем могла бы работать Юлия Тимошенко, если бы не стала политиком. Вариантов очень много.