В Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "шахеди": чи є вже результати (фото)

На цей момент це перший та найуспішніший український спеціалізований дрон-перехоплювач

В Україні 8 квітня під час візиту бельгійської урядової делегації вперше показали українську розробку – дрон-перехоплювач, який збиває російські ударні БПЛА типу "шахед". Він вже активно використовується для протидії ворожим безпілотникам, є перші результати.

Про це повідомляє "Ми – Україна". Зазначається, що за даними розробників, за два місяці експериментального застосування таких дронів-перехоплювачів було знищено понад 20 БПЛА "Шахед" та близько 10 розвідувальних безпілотників росіян.

На цей момент це перший та найуспішніший український спеціалізований дрон-перехоплювач. Його вже прийняли на озброєння Сил оборони України. Він здатний працювати на висоті до 5 кілометрів та розвивати швидкість до 200 км/год, що дозволяє йому ефективно перехоплювати менш швидкохідні "шахеди" та розвідники росіян.

Зазначимо, ввечері 8 квітня російські окупанти знову влаштували масштабні обстріли України. Багато безпілотників атакували Дніпро та Харків. Внаслідок ударів по обох містах виникли пожежі, є пошкодження житлової інфраструктури та постраждалі.

Президент США Дональд Трамп на брифінгу для преси 7 квітня після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньяху у Вашингтоні заявив, що невдоволений Росією через постійні атаки на Україну. Він сказав, що росіяни "бомблять, як божевільні" і у Вашингтоні від цього зростає роздратування.

Нагадаємо, що 4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою з касетним боєзарядом по житловому кварталу у Кривому Розі. Внаслідок атаки на дитячий майданчик загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Найменшій дитині було всього 3 рочки. А у ніч на 6 квітня Кремль здійснив масовану атаку на Україну. Вибухи лунали в Києві, Умані, на Полтавщині тощо. Внаслідок удару постраждали офіси українських телеканалів та медіа. Загалом по Києву та передмістю запустили до 10 балістичних ракет.