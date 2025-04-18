Був двічі одруженим і знову до шлюбу не поспішав: що відомо про колишніх нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка

Актор був двічі одруженим

Телеканал СТБ оголосив нового головного героя романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Ним став відомий український актор Тарас Цимбалюк. Також на телеканалі вийде новий сезон популярного проєкту схуднень "Зважені та щасливі".

"Телеграф" розкаже, як прославився Тарас Цимбалюк, що відомо про його особисте життя, та в які скандали потрапляв.

Що відомо про Тараса Цимбалюка

Цимбалюк народився у Корсунь-Шевченківському, що Черкащині, у родині викладачів. Акторський фах опанував у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Співпрацював з Молодим театром, театром юного глядача на Липках і з майстернею театрального мистецтва "Сузір'я".

Цимбалюк став відомим актором, фото з мережі

Паралельно Тарас робив кінокар'єру. Грав у серіалах "Віталька", "Останній яничар", "Пес", "Центральна лікарня", "Село на мільйон".

Цимбалюк грав у багатьох популярних фільмах і серіалах, фото з мережі

Цимбалюк прославився завдяки головній ролі в історичній драмі "Чорний ворон", де зіграв отамана Івана Чорноуса, який бореться проти більшовиків-окупантів. Також грав історичних персонажів у картинах "Кріпосна", "Крути 1918", "Кава з кардамоном". А у 2025 році Цимбалюк з'явився у романтичній комедії "Коли ти вийдеш заміж". Фільм зібрав у прокаті 40,5 мільйона гривень.

Скандали за участі Цимбалюка

У 2020 році Тарас знявся у кліпі "Миг" російського гурту "Ленінград". Він пояснив, що взяв участь у зніманнях заради досвіду. Також актор зазначив, що відеороботу створювали в Києві.

"Це непростий момент, але розцінюю це як класний досвід. Вся наша група була українською, знімали це все в Києві, оператори, режисери. Кожен актор мріє, щоб він стояв саме в такому кадрі, в такому світлі. Щоб масовка була одягнена саме так, щоб гримерів і костюмерів на майданчику було більше, ніж 20. Мені цього іноді в Україні не вистачає. Я не їду, наприклад, до Росії, щоб все це знайти, але я не міг відмовитися, не знятися в такій роботі", — казав чоловік.

Цимбалюк знявся у кліпі російського гурту, фото з його інстаграм-сторінки

У 2024 році Цимбалюк розважався зі своєю колишньою обраницею, Світланою Готочкіною та скандальною блогеркою Анною Алхім. Вони вмикали треки російських і білоруських виконавців — Земфіри, гурту "Леприконсы" та Сергія Мазаєва. Останній є путіністом, який підтримує війну Росії проти України. Хоча до цього Тарас наголошував, що важливо спілкуватися українською мовою та відмовлятися від російського контенту.

Згодом Тарас перепросив за прослуховування російської музики та зазначив, що вважає це своєю помилкою. Також він ствердив, що люди частіше звертають увагу на промахи, ніж на добрі справи.

Цимбалюк слухав російську музику, фото з мережі

"Те, що публічна людина зʼявляється у соціальному просторі і по фону вмикають ворожу музику — це про*об. Це мій грубий про*об! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав. Про*об тільки мій", — написав Цимбалюк", — написав актор.

Особисте життя Цимбалюка

Першою дружиною актора була одногрупниця Ангеліна. Вони вирішили одружитися після 2 років зустрічань. Утім, пара була у шлюбі всього півтора року. Тарас розповідав, що вони з дівчиною поспішили з таким рішенням. Також актор зізнався, що не був готовий до шлюбу.

"Неясно, навіщо ми одружилися. Зійшлися в думці, що будувати сім’ю далі зарано, що ще потрібен якийсь досвід. Мені насамперед. Що я ще не готовий до цього всього. Ще не сформувався, що в мене ще немає такого міцного чоловічого стрижня, щоб я був чоловіком, за яким стоїть жінка. Що я зарано взяв цю відповідальність", — ділився Тарас.

Цимбалюк з дружиною навіть розходилися на певний час, аби подумати про стосунки. Однак з цього нічого не вийшло.

У 2017 році Цимбалюк познайомився з візажисткою Тіною Антоненко. Це сталося під час знімань кліпу співака Дмитра Монатика на трек "Вечность". Згодом вони почали зустрічатися. У 2020 році актор освідчився Тіні під час прямого ефіру програми "Танці з зірками". Через рік вони одружилися у Карпатах.

Цимбалюк був одружений з Тіною Антоненко, фото "1+1"

Шлюб Антоненко та Цимбалюка тривав всього 11 місяців. У червні 2022 року подружжя заявило про розлучення. Актор розповідав, що у побуті з'ясувалося, що вони з коханою дуже відрізняються. Ініціатором розлучення став Тарас.

"Ми ті люди, які взагалі не підходять одне одному. Коли побут почав вичленяти в нас ці гострі кути, ми на них наткнулися і зрозуміли, що абсолютно по-різному дивимося на речі. Ми зійшлися на думці, що не можемо миритися з поглядами, у яких ми абсолютно не збігаємося", — казав Цимбалюк.

Цимбалюк був у шлюбі двічі, фото "1+1"

У вересні 2022 року Цимбалюк почав роман з рестораторкою та дизайнеркою Світланою Готочкіною. Вони познайомилися в інстаграмі та через місяць після знайомства уперше зустрілися в Києві. Закохані часто ділилися теплими світлинами разом із підписниками.

Цимбалюк був у стосунках зі Світланою Готочкіною, фото Insider.ua

Влітку 2024 року в інтерв'ю Тарас заявив, що не поспішає одружуватися втретє. А все тому, що в планах було спочатку придбати спільний будинок і назбирати кошти на розкішне весілля та медовий місяць після нього.

"Світлана ніколи не була заміжня, їй захочеться такого незабутнього відпочинку. Фінансово я не зможу дозволити собі зараз таке весілля, яке хотілося б влаштувати. По-друге, я хочу, щоб у нас було класне спільне житло. І це зараз на першому місці", — казав актор.

Цимбалюк казав, що не поспішає одружуватися, фото з соцмереж

На початку 2025 року Цимбалюк заінтригував шанувальників змінами в житті. Він зазначив, що сталося щось несподіване. Водночас актор припинив стежити за Готочкіною, а вона — за ним.

"З одного боку, тривалий час все до цього йшло… З іншого, без крапок над "і" могло тягнутись ще хто зна скільки. А ще з третього боку – є емоційний фактор, котрий здатний за годину міняти долю. Точніше, долі", – написав Тарас.

Цимбалюк розстався з Готочкіною, фото з соцмереж

Тепер на сторінці СТБ з'явився допис, що Цимбалюк буде головним героєм 14 сезону шоу "Холостяк". Тож зараз триває прийом анкет. Коли покажуть новий сезон — наразі не відомо, адже знімання ще не розпочалися.

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