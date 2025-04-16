Українська кінокомедія "Коли ти вийдеш заміж?" вийшла на Netflix

"Коли ти вийдеш заміж?" зібрав 40 570 606 гривень у прокаті та став найкасовішим українським кінорелізом на початку 2025 року

Після гучного успіху в українському прокаті романтична комедія "Коли ти вийдеш заміж?" режисера Олексія Комаровського вийшла на Netflix. Тепла, дотепна та зворушлива історія від українських кінотворців вже доступна глядачам популярної стрімінгової платформи.

"Коли ти вийдеш заміж?" розповідає про талановиту мистецтвознавицю Ксенію, яка після зради нареченого вирушає з подругою в подорож до Хорватії. Там на них чекають несподівані пригоди, пов'язані з мистецтвом, кримінальними перегонами та романтичними інтригами.

У головних ролях — Наталка Денисенко, Павло Текучев, Тарас Цимбалюк та Антоніна Хижняк. У фільмі знявся хорватський актор Домаґой Янкович.

"Коли ти вийдеш заміж?" зібрав 40 570 606 гривень у прокаті та став найкасовішим українським кінорелізом на початку 2025 року. Фільм отримав позитивні відгуки від глядачів та критиків в Україні та Європі, що відзначали живий гумор, динамічний сюжет та яскраві локації. Кінострічка "Коли ти вийдеш заміж?" вийшла на платформі 9 квітня та за тиждень стала №1 за популярністю на Netflix в Україні вже в перший день прем’єри на стрімінгу.

Дивіться "Коли ти вийдеш заміж?" на Netflix.

Новий реліз став першим українським фільмом, що отримав підтримку у межах програми "Культурний фонд майбутнього" благодійного фонду Favbet Foundation. Заснована у 2024 році, ця програма передбачає фінансування нових україномовних фільмів, проведення культурних заходів, реставрацію пам’яток та інших проєктів, спрямованих на популяризацію української культури у світі.

Фото: зі зйомок "Коли ти вийдеш заміж?"

"Ми щиро радіємо, що новий український фільм викликав такий теплий відгук у глядачів і досягла вагомого успіху. Це ще раз підтверджує: українське кіно може бути конкурентним, змістовним і водночас щиро емоційним та близьким кожному. Для нас надзвичайно цінно бути частиною проєкту, який зміцнює позиції українського кінематографа", — кажуть у Favbet Foundation.