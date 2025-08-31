Розлучився з відомою актрисою і налякав фанатів: що сталося з зіркою "Кайдашів" Баклановим і як зараз виглядає

Георгій грає у кіно з 2013 року

Відомому українському актору театру та кіно Георгію Бакланову виповнюється 31 рік. Він став відомим, зігравши Лавріна Кайдаша у телесеріалі "Спіймати Кайдаша". У 2024 році актор розлучився з колегою Анастасією Цимбалару. Зараз Георгій продовжує займатися кар'єрою у кіно, отримуючи нові ролі.

"Телеграф" розкаже, де зараз грає український актор і як складається його особисте життя.

Де зараз Георгій Бакланов

У 2023 році актор гастролював із виставою "Круасани з мигдалем", де виступав разом зі своєю тодішньою дружиною Анастасією Цимбалару. Також він дублював собаку Реджі у комедії "Кудлаті перці". Того ж року Георгій з'явився у короткометражному фільмі "Солдатик", в якому розповідається історія важкопораненого солдата ЗСУ.

Бакланов на зйомках фільму "Солдатик", фото з мережі

Також актор періодично поширює збори на допомогу ЗСУ та звітує про витрати. Паралельно він бере участь у популярних теле- та YouTube-шоу, зокрема "Я люблю Україну", подкасті Stand up Battle Club та інших.

Бакланов на шоу "Я люблю Україну", фото з його інстаграм-сторінки

У березні 2024 року Бакланов розлучився з дружиною, акторкою Анастасією Цимбалару. Вони були у стосунках 10 років, з яких 2 — у шлюбі. Актори не назвали причину розлучення, натомість поділилися з фанами зворушливим дописом про свою історію.

"Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом…Були? Так! Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії", — йшлося в їхньому дописі.

Бакланов і Цимбалару, скриншот з його інстаграм-сторінки

У 2025 році актор отримав одну з головних ролей у серіалі "Кохання і полум'я" — мелодрамі СТБ про надзвичайників. Серіал отримав велику популярність в Україні. Колегами Георгія на знімальному майданчику стали Тарас Цимбалюк і Катерина Кузнєцова.

Бакланов під час знімань "Кохання і полум'я", фото з його інстаграм-сторінки

Зараз Георгій продовжує виступати в українських театрах, брати участь у вечорах поезії та грати в українському кіно. Зокрема, однією з останніх кіноробіт Бакланова стала стрічка про Олександра Довженка, яка вийде у 2026 році.

У липні 2025 року актор зізнався, що має нові стосунки. Наразі він не планує представляти публіці дівчину. Однак видання Viva.ua оприлюднило світлину пари, зроблену під час презентації книги-путівника "Відчуй Україну. 50 найкрасивіших куточків України".

Бакланов з новою дівчиною, фото Viva.ua

"Я зараз у стосунках. Щасливий від найпершої зустрічі. Ми познайомилися в житті, наживо. Ми від весни почали зустрічатися, а до того були знайомі. Я не хочу афішувати ці стосунки. Як і раніше, вважаю, що "щастя любить тишу". Ні, не ховаюсь, це вже складно "себе закопувати" і боятися виринути десь. Треба жити нормальне життя. Тим паче, коли ти публічний, якась частина твого життя має бути спокійною, де ти – є ти. Ніхто про це не знає, і ніхто туди не лізе", — сказав Георгій в інтерв’ю журналістці Мирославі Мандзюк.

Днями актор показав себе під крапельницею у лікарні. Він не розповів, що трапилося, але закликав шанувальників стежити за здоров'ям.

"І таке буває. Бережіть себе. А саме — вчасно робіть обстеження", — написав артист.

Бакланов під крапельницею, фото з його інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя актора Тараса Цимбалюка. Він став новим героєм шоу "Холостяк".