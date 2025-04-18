Был дважды женат и снова в брак не торопился: что известно о бывших нового "Холостяка" Тараса Цымбалюка
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Актер был дважды женат
Телеканал СТБ объявил нового главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк". Им стал известный украинский актер Тарас Цымбалюк. Также на телеканале выйдет новый сезон популярного проекта похудений "Взвешенные и счастливые".
"Телеграф" расскажет, как прославился Тарас Цымбалюк, что известно о его личной жизни, и в какие скандалы попадал.
Что известно о Тарасе Цымбалюке
Цымбалюк родился в Корсунь-Шевченковском Черкасской области в семье преподавателей. Актерской профессией овладел в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Сотрудничал с Молодым театром, театром юного зрителя на Липках и с мастерской театрального искусства "Сузір'я".
Параллельно Тарас делал кинокарьеру. Играл в сериалах "Виталька", "Последний янычар", "Пес", "Центральная больница", "Село на миллион".
Цымбалюк прославился благодаря главной роли в исторической драме "Черный ворон", где сыграл атамана Ивана Черноуса, сражающегося против большевиков-оккупантов. Также играл исторических персонажей в картинах "Крепостная", "Круты 1918", "Кофе с кардамоном". А в 2025 году Цымбалюк появился в романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж". Фильм собрал в прокате 40,5 миллиона гривен.
Скандалы с участием Цымбалюка
В 2020 году Тарас снялся в клипе "Миг" российской группы "Ленинград". Он объяснил, что принял участие в съемках для опыта. Также актер отметил, что видеоработу создавали в Киеве.
"Это непростой момент, но расцениваю это как классный опыт. Вся наша группа была украинской, снимали это все в Киеве, операторы, режиссеры. Каждый актер мечтает, чтобы он стоял именно в таком кадре, в таком свете. Чтобы массовка была одета именно так, чтобы гримеров и костюмеров на площадке было не больше, чем я. Я не еду в Россию, чтобы все это найти, но я не мог отказаться, не сняться в такой работе", — говорил мужчина.
В 2024 году Цымбалюк развлекался со своей бывшей избранницей, Светланой Готочкиной и скандальной блогершей Анной Алхим. Они включали треки российских и белорусских исполнителей – Земфиры, группы "Леприконсы" и Сергея Мазаева. Последний является путинистом, поддерживающим войну России против Украины. Хотя до этого Тарас подчеркивал, что важно общаться на украинском и отказываться от российского контента.
Впоследствии Тарас извинился за прослушивание российской музыки и отметил, что считает это своей ошибкой. Также он сказал, что люди чаще обращают внимание на промахи, чем на добрые дела.
"То, что публичный человек появляется в социальном пространстве и по фону включают враждебную музыку — это про*б. Это мой грубый про*б! Я это признаю и не собираюсь сейчас это смахивать на обстоятельства. Также не хочу оправдываться и списывать на то, что и кто включал. Про*б только мой", — сказал Тарас.
Личная жизнь Цимбалюка
Первой женой актера была одногруппница Ангелина. Они решили жениться после 2 лет встречаний. Впрочем, пара была в браке всего полтора года. Тарас говорил, что они с девушкой поспешили с таким решением. Также актер признался, что не был готов к браку.
"Неясно, зачем мы поженились. Сошлись во мнении, что строить семью дальше рано, что еще нужен какой-то опыт. Мне прежде всего. Что я еще не готов к этому всему. Еще не сформировался, что у меня еще нет такого крепкого мужского стержня, чтобы я был мужчиной, за которым стоит женщина", — говорил Тарас.
Цымбалюк с женой даже расходились на время, чтобы подумать об отношениях. Однако из этого ничего не вышло.
В 2017 году Цымбалюк познакомился с визажисткой Тиной Антоненко. Это произошло во время съемок клипа певца Дмитрия Монатика на трек "Вечность". Впоследствии они стали встречаться. В 2020 году актер сделал предложение Тине во время прямого эфира программы "Танцы со звездами". Через год они поженились в Карпатах.
Брак Антоненко и Цымбалюка длился всего 11 месяцев. В июне 2022 года супруги заявили о разводе. Актер рассказывал, что в быту выяснилось, что они с любимой очень отличаются. Инициатором развода стал Тарас.
"Мы те люди, которые вообще не подходят друг другу. Когда быт начал вычленять у нас эти острые углы, мы на них наткнулись и поняли, что совершенно по-разному смотрим на вещи. Мы сошлись во мнении, что не можем мириться со взглядами, в которых мы совершенно не совпадаем", — говорил Цымбалюк.
В сентябре 2022 года Цымбалюк начал роман с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. Они познакомились в инстаграме и через месяц после знакомства встретились в Киеве. Влюбленные часто делились теплыми фотографиями вместе с подписчиками.
Летом 2024 года в интервью Тарас заявил, что не спешит жениться в третий раз. А все потому, что в планах было сначала приобрести общий дом и собрать средства на роскошную свадьбу и медовый месяц после него.
"Светлана никогда не была замужем, ей захочется такого незабываемого отдыха. Финансово я не смогу позволить себе сейчас такую свадьбу, которую хотелось бы устроить. Во-вторых, я хочу, чтобы у нас было классное общее жилье. И это сейчас на первом месте", — говорил актер.
В начале 2025 года Цимбалюк заинтриговал поклонников изменениями в жизни. Он отметил, что произошло нечто неожиданное.
"С одной стороны, долгое время все до этого шло… С другой, без точек над "и" могло тянуться еще кто знает сколько. А еще с третьей стороны — есть эмоциональный фактор, способный за час менять судьбу. Точнее, судьбы", — написал Тарас.
Теперь на странице СТБ появилось сообщение, что Цымбалюк будет главным героем 14 сезона шоу "Холостяк". Сейчас идет прием анкет. Когда покажут новый сезон — пока неизвестно, ведь съемки еще не начались.
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