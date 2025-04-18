Был дважды женат и снова в брак не торопился: что известно о бывших нового "Холостяка" Тараса Цымбалюка

Актер был дважды женат

Телеканал СТБ объявил нового главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк". Им стал известный украинский актер Тарас Цымбалюк. Также на телеканале выйдет новый сезон популярного проекта похудений "Взвешенные и счастливые".

"Телеграф" расскажет, как прославился Тарас Цымбалюк, что известно о его личной жизни, и в какие скандалы попадал.

Что известно о Тарасе Цымбалюке

Цымбалюк родился в Корсунь-Шевченковском Черкасской области в семье преподавателей. Актерской профессией овладел в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Сотрудничал с Молодым театром, театром юного зрителя на Липках и с мастерской театрального искусства "Сузір'я".

Цымбалюк стал известным актером, фото из сети

Параллельно Тарас делал кинокарьеру. Играл в сериалах "Виталька", "Последний янычар", "Пес", "Центральная больница", "Село на миллион".

Цымбалюк играл во многих популярных фильмах и сериалах, фото из сети

Цымбалюк прославился благодаря главной роли в исторической драме "Черный ворон", где сыграл атамана Ивана Черноуса, сражающегося против большевиков-оккупантов. Также играл исторических персонажей в картинах "Крепостная", "Круты 1918", "Кофе с кардамоном". А в 2025 году Цымбалюк появился в романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж". Фильм собрал в прокате 40,5 миллиона гривен.

Скандалы с участием Цымбалюка

В 2020 году Тарас снялся в клипе "Миг" российской группы "Ленинград". Он объяснил, что принял участие в съемках для опыта. Также актер отметил, что видеоработу создавали в Киеве.

"Это непростой момент, но расцениваю это как классный опыт. Вся наша группа была украинской, снимали это все в Киеве, операторы, режиссеры. Каждый актер мечтает, чтобы он стоял именно в таком кадре, в таком свете. Чтобы массовка была одета именно так, чтобы гримеров и костюмеров на площадке было не больше, чем я. Я не еду в Россию, чтобы все это найти, но я не мог отказаться, не сняться в такой работе", — говорил мужчина.

Цымбалюк снялся в клипе российской группы, фото с его инстаграм-страницы

В 2024 году Цымбалюк развлекался со своей бывшей избранницей, Светланой Готочкиной и скандальной блогершей Анной Алхим. Они включали треки российских и белорусских исполнителей – Земфиры, группы "Леприконсы" и Сергея Мазаева. Последний является путинистом, поддерживающим войну России против Украины. Хотя до этого Тарас подчеркивал, что важно общаться на украинском и отказываться от российского контента.

Впоследствии Тарас извинился за прослушивание российской музыки и отметил, что считает это своей ошибкой. Также он сказал, что люди чаще обращают внимание на промахи, чем на добрые дела.

Цымбалюк слушал русскую музыку, фото из сети

"То, что публичный человек появляется в социальном пространстве и по фону включают враждебную музыку — это про*б. Это мой грубый про*б! Я это признаю и не собираюсь сейчас это смахивать на обстоятельства. Также не хочу оправдываться и списывать на то, что и кто включал. Про*б только мой", — сказал Тарас.

Личная жизнь Цимбалюка

Первой женой актера была одногруппница Ангелина. Они решили жениться после 2 лет встречаний. Впрочем, пара была в браке всего полтора года. Тарас говорил, что они с девушкой поспешили с таким решением. Также актер признался, что не был готов к браку.

"Неясно, зачем мы поженились. Сошлись во мнении, что строить семью дальше рано, что еще нужен какой-то опыт. Мне прежде всего. Что я еще не готов к этому всему. Еще не сформировался, что у меня еще нет такого крепкого мужского стержня, чтобы я был мужчиной, за которым стоит женщина", — говорил Тарас.

Цымбалюк с женой даже расходились на время, чтобы подумать об отношениях. Однако из этого ничего не вышло.

В 2017 году Цымбалюк познакомился с визажисткой Тиной Антоненко. Это произошло во время съемок клипа певца Дмитрия Монатика на трек "Вечность". Впоследствии они стали встречаться. В 2020 году актер сделал предложение Тине во время прямого эфира программы "Танцы со звездами". Через год они поженились в Карпатах.

Цымбалюк был женат на Тине Антоненко, фото "1+1"

Брак Антоненко и Цымбалюка длился всего 11 месяцев. В июне 2022 года супруги заявили о разводе. Актер рассказывал, что в быту выяснилось, что они с любимой очень отличаются. Инициатором развода стал Тарас.

"Мы те люди, которые вообще не подходят друг другу. Когда быт начал вычленять у нас эти острые углы, мы на них наткнулись и поняли, что совершенно по-разному смотрим на вещи. Мы сошлись во мнении, что не можем мириться со взглядами, в которых мы совершенно не совпадаем", — говорил Цымбалюк.

Цымбалюк был в браке дважды, фото "1+1"

В сентябре 2022 года Цымбалюк начал роман с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. Они познакомились в инстаграме и через месяц после знакомства встретились в Киеве. Влюбленные часто делились теплыми фотографиями вместе с подписчиками.

Цымбалюк был в отношениях со Светланой Готочкиной, фото Insider.ua

Летом 2024 года в интервью Тарас заявил, что не спешит жениться в третий раз. А все потому, что в планах было сначала приобрести общий дом и собрать средства на роскошную свадьбу и медовый месяц после него.

"Светлана никогда не была замужем, ей захочется такого незабываемого отдыха. Финансово я не смогу позволить себе сейчас такую свадьбу, которую хотелось бы устроить. Во-вторых, я хочу, чтобы у нас было классное общее жилье. И это сейчас на первом месте", — говорил актер.

Цымбалюк говорил, что не спешит жениться, фото из соцсетей

В начале 2025 года Цимбалюк заинтриговал поклонников изменениями в жизни. Он отметил, что произошло нечто неожиданное.

"С одной стороны, долгое время все до этого шло… С другой, без точек над "и" могло тянуться еще кто знает сколько. А еще с третьей стороны — есть эмоциональный фактор, способный за час менять судьбу. Точнее, судьбы", — написал Тарас.

Цымбалюк расстался с Готочкиной, фото из соцсетей

Теперь на странице СТБ появилось сообщение, что Цымбалюк будет главным героем 14 сезона шоу "Холостяк". Сейчас идет прием анкет. Когда покажут новый сезон — пока неизвестно, ведь съемки еще не начались.

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