Один з регіонів України раптово накрив град (вражаючі кадри)

Синоптики такої негоди не прогнозували

В одному з гірських регіонів Івано-Франківщини раптово зіпсувалась погода. Відоме курортне містечко Яремче накрив чималий град.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що град падав недовго, проте подекуди встигли утворитись характерні насипи.

"Град розміром з перепелине яйце накрив Яремче на Івано-Франківщині", — йдеться у повідомленні.

У мережі вже з'явились фото та відео граду, який накрив місто. На кадрах видно, що град йшов з дощем і здебільшого нагадував зливу. Це природне явище неабияк ускладнило рух проїжджою частиною, особливо по серпантинах гірської місцевості.

Град у Яремче

Град у Яремче

Зауважимо, що, за прогнозом порталу meteofor, у Яремче після обіду обіцяли невеликий дощ, але про град нічого не повідомлялось. До того ж і Укргідрометцентр прогнозував для Закарпаття та Франківщини лише дощ.

За прогнозами синоптиків, опади в Яремчі триватимуть аж до неділі, 20 квітня. Протягом п'ятниці та суботи обіцяють дощі з перервами, а 19 квітня навіть грозу.

Для довідки

Град утворюється в переохолодженій хмарі випадковим чином, внаслідок замерзання окремих крапель. Спочатку градинки маленькі, а потім збільшуються, коли з ними стикаються краплі води. Коли розміри градин стають занадто важкими, щоб утримуватися в повітрі, вони починають падати вниз. Здебільшого це явище ще супроводжується дощем.

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