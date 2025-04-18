Один из регионов Украины внезапно накрыл град (впечатляющие кадры)

Синоптики такого ненастья не прогнозировали

В одном из горных регионов Ивано-Франковской области внезапно испортилась погода. Известный курортный городок Яремче накрыл немалый град.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что град падал недолго, однако кое-где успели образоваться характерные насыпи.

"Град размером с перепелиное яйцо накрыл Яремче в Ивано-Франковской области", — говорится в сообщении.

В сети уже появились фото и видео града, накрывшего город. На кадрах видно, что град шел с дождем и в основном напоминал ливень. Это природное явление изрядно осложнило движение по проезжей части, особенно по серпантинам горной местности.

Град в Яремче

Град в Яремче

Заметим, что, по прогнозу портала meteofor, в Яремче после обеда обещали небольшой дождь, но о граде ничего не сообщалось. К тому же Укргидрометцентр прогнозировал для Закарпатья и Франковщины только дождь.

По прогнозам синоптиков, осадки в Яремче будут продолжаться до воскресенья, 20 апреля. В пятницу и субботу обещают дожди с перерывами, а 19 апреля даже грозу.

Для справки

Град образуется в переохлажденном облаке случайным образом, в следствии замерзания отдельных капель. Сначала градинки маленькие, а затем увеличиваются, когда с ними сталкиваются капли воды. Когда размеры градин становятся слишком тяжелыми, чтобы удерживаться в воздухе, они начинают падать вниз. В большинстве своем это явление еще сопровождается дождем.

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