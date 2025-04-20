На їжу для Нацгвардії з початку року виділили понад 500 мільйонів: чим там годують

Лише за чотири місяці на їжу пішла пристойна сума

На те, щоби прогодувати службовців Національної гвардії України лише з початку 2025 року пішло понад 500 мільйонів гривень. Ця цифра включає лише харчові продукти, без столових приладів та інших речей.

Про це йдеться в інформації на сайті Dozorro. Закупівлі було здійснено Базою забезпечення НГУ (в/ч 3075).

Усього з 1 січня по 20 квітня поточного року було здійснено 66 закупівель харчових продуктів, на загальну суму 538 481 950 гривень. Як видно у списку нижче, у закупівлі для НГУ немає нічого екзотичного. В основному, це риба, джеми, крупи та консерви, а також у списку є чай, сухофрукти та молоко.

Найдорожчі тендери на закупівлю були на морожену рибу — кета та горбуша коштували 46,8 та 44 мільйони гривень. Трійку лідерів замикає вода, на яку виділяли 40,5 мільйона.

Як повідомлялося раніше, національна гвардія України хоче витратити майже 80 млн. гривень на білизну для військових. Йдеться про масштабну закупівлю кальсон та натільних сорочок.

Раніше "Телеграф" розповідав, що поліція України витратить десятки мільйонів на шапки для копів.