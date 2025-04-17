Поліція затримала екс-главу Броварської РДА, який влаштував п'яну ДТП із загиблими: у чому ще його підозрюють (відео)

Це не перша гучна справа колишнього посадовця

Колишнього очільника Броварської районної військової адміністрації Володимира Майбоженка затримали за підозрою в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За попередніми даними, чиновник налагодив схему виїзду чоловіків призовного віку за грошову винагороду в розмірі $2000. До схеми було залучено понад 10 благодійних фондів.

Як повідомляють у мережі, схема діяла понад рік, однак офіційного підтвердження факту затримання з боку правоохоронних органів поки немає. Зазначається, що Майбоженко використовував фіктивні документи гуманітарних організацій для оформлення виїзду за кордон.

Затримання Володимира Майбоженка

У 2024 році Майбоженко став фігурантом гучної ДТП: перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння (в його крові виявили в 10 разів більше допустимої норми алкоголю), він проїхав на червоне світло, виїхав на узбіччя та наїхав на чотирьох пішоходів, зокрема дитину. Тоді його затримали, звільнили з посади голови Броварської РДА, а суд призначив 34 тисячі гривень штрафу. Після апеляції вирок скасували, справу скерували на новий розгляд.

З 2011 по 2014 рік він обіймав керівну посаду в НАК "Нафтогаз України", у 2015-2019 роках був заступником голови Київської обласної ради від партії "УКРОП". У листопаді 2022 року був призначений головою Броварської районної державної адміністрації, але після резонансної ДТП — звільнений.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві затримали начальника відділу з питань підприємництва Деснянської районної державної адміністрації. За попередніми даними, йдеться про посадовця на ім’я Василь Біньковський.