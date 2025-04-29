У Запоріжжі можуть "ліквідувати" парк на честь загиблого воїна: до чого тут ексрегіонал і скандальне будівництво

Компанія ексрегіонала намагається скасувати рішення міськради, яким визначено розташування скверу Дениса Тарасова

Пристрасті навколо спустошеної території посеред Запоріжжя досягли всеукраїнського масштабу. Фірма ексрегіонала домагається у суді рішення, яке може стерти пам'ять про загиблого українського воїна.

Доля скверу може вирішитись вже 29 квітня в суді. "Телеграф" уважно стежить за розвитком подій.

Коротко про те, що відбувається зараз:

Компанія ексрегіонала Володимира Кальцева намагається у суді скасувати рішення міськради, яким визначено розташування скверу Дениса Тарасова у Запоріжжі. Цей сквер довгі роки відстоювали активісти, оскільки забудовник хотів на його місці збудувати ТРЦ.

Сквер названо на честь Дениса Тарасова — екоактивіста, захисника скверу, який у 2023 році загинув на війні. Як пише Запорізький центр розслідувань, з таким статусом ділянка викликає труднощі у забудовників: оскільки сквер названо на честь загиблого на війні активіста, це фактично блокує спроби тут щось побудувати. У зв’язку з цим Кальцеву потрібна "чиста" ділянка.

Резонансна історія стала відома на всю країну. На неї, зокрема, досить жорстко відреагував відомий волонтер Сергій Притула.

"Я не знаю, як після всіх цих років неймовірної відваги, героїчної боротьби, невимовних жертв та болю, у якоїсь сволоти не здригається рука паплюжити памʼять героїв, які поклали своє життя за нашу країну.

Важко уявити та вкласти в голові, але це відбувається. Прямо зараз, у Запоріжжі.

Дійові особи типові для України: забудовники-колишні-риги, які вимірюють все лише прибутком та власним зиском… Денис, будучи цивільним, активно боровся проти забудови цього громадського простору, а після загибелі героя громада вирішила, що сквер має носити його імʼя.

Забудовник же вважає інакше. І через суд намагається стерти памʼять про полеглого воїна. Це неосяжний для мене рівень цинізму, але це реальність. І цю реальність потрібно виправляти", — пише Притула.

Суд: у суді зібралося багато активістів.

О 15:00 Запорізький окружний адміністративний суд мав розглянути справу. Проте, як повідомила дружина загиблого воїна Катерина Тарасова, жоден представник влади (як відповідач) не прийшов на засідання.

"Така зневага до містян… Зараз сиджу на зупинці на БШ, прямо переді мною мерія і жовта піраміда з фото Дениса. Чому він мав гинути за цих потвор?", — цитата на сторінці Катерини.

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Сквер Яланського

У минулому столітті в самому центрі Запоріжжя з’явився сквер імені 50-річчя СРСР, який у 2016 році в рамках декомунізації було перейменовано на честь Валентина Антоновича Яланського, він обіймав посаду голови виконкому Запорізької міської ради у 1974-1987 роках.

Парк Яланського. Фото: 061

Парк Яланського. Фото: 061

Зелені насадження, незважаючи на трохи пошарпану інфраструктуру самого парку, довго радували запорожців своїм виглядом та повітрям, яке в індустріальному місті — на вагу золота.

2018

Тривало все так до 2018 року. Тоді багато місцевих жителів, ймовірно, вперше дізналися, що земля, по якій вони ходять, не належить місту. У 2009 році в часи, коли Запоріжжям керував ексрегіонал Євген Карташов, земля під сквером була передана в довгострокову оренду (на 49 років) за договором № 040926100471 товариству "ЛЕНД ДИВЕЛОПМЕНТ" (ЄДРПОУ 3474873), которым руководит бывший регионал Владимир Кальцев.

Цього ж року запорожці дізналися, що політик планує збудувати тут торговельно-розважальний центр із парком.

Володимир Кальцев

Володимир Кальцев Фото: ОПЗЖ

У 1998-2002 роках – депутат Запорізької обласної ради.

роках – депутат Запорізької обласної ради. У 2002 році балотувався до Верховної Ради за 77 округом (Запорізька область) як самовисуванець.

році балотувався до Верховної Ради за 77 округом (Запорізька область) як самовисуванець. У 2002, 2003, 2006 та 2010 роках балотувався на посаду Запорізького міського голови (перший раз самовисуванцем, інші три рази — від "Партії регіонів").

та роках балотувався на посаду Запорізького міського голови (перший раз самовисуванцем, інші три рази — від "Партії регіонів"). У 2006 та 2010 роках обирався депутатом Запорізької міської ради за списком Партії регіонів.

обирався депутатом Запорізької міської ради за списком Партії регіонів. З 2010 до 2012 року — секретар міської ради. У 2006-2014 роках — голова міської організації "Партії регіонів".

— секретар міської ради. — голова міської організації "Партії регіонів". У 2006-2008 роках – заступник голови Запорізької ОДА.

– заступник голови Запорізької ОДА. У 2010 році був довіреною особою кандидата у президенти Віктора Януковича у ТВО №75 (м.Запоріжжя), першим заступником голови Запорізької ОДА, згодом — в.о.міського голови.

був довіреною особою кандидата у президенти Віктора Януковича у ТВО №75 (м.Запоріжжя), першим заступником голови Запорізької ОДА, згодом — в.о.міського голови. У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 24 у списку як член партії. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Так, за даними з відкритих джерел, мав виглядати ТРЦ Кальцева:

Він мав охоплювати як пішохідну зону алеї, що існує на даний момент, так і сам парк Яланського.

Спустошення

2018 року проти знищення скверу виступали місцеві активісти. Городян обурювало те, що торговий центр збудують на місці зеленої зони, а також те, що за будівництвом стоїть депутат міської ради Кальцев.

Активісти намагалися відстояти сквер, але 7 серпня робітники знищили його. Вони спилили близько 500 дерев, залишивши на місці скверу одні пеньки.

З цього ж року громадські активісти ведуть судові позови про повернення парку громаді.

Поки йшов суд

Будівництво було зупинено під тиском громадськості, яка самотужки почала відновлювати зелені насадження. Так, наприклад, у 2021 році до Дня пам’яті та примирення у запорізькому сквері Яланського висадили молоді дерева.

Організатором заходу став запорожець Денис Тарасов. Також він зареєстрував петицію про створення парку Громади на місці скверу Яланського. Петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів;

Фото: Суспільне Запоріжжя

2021 рік — рішення суду

У 2021 році Апеляційний суд Запоріжжя визнав недійсними договори оренди землі та скасував рішення Запорізької міської ради щодо передання цих земельних ділянок в оренду фірмі "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ".

Проте вже 12 січня 2022 року Запорізька міськрада подала до Верховного суду касаційну скаргу щодо апеляції.

У результаті 13 липня 2022 року Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Запорізької міськради та фірми "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ", скасувавши постанову Апеляційного суду.

Тобто, Верховний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції залишити землю в оренді у "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ".

Сквер Дениса Тарасова

У січні 2023 року активіст Денис Тарасов, який відстоював сквер Яланського, загинув у боях за Україну.

Денис Тарасов. Фото: Суспільне

У березні 2023 року сквер Яланського було перейменовано на сквер Дениса Тарасова.

Суди продовжуються

8 серпня 2023 року апеляційний суд повернув на розгляд суду першої інстанції позовну заяву щодо скасування рішень Запорізької міської ради про передачу скверу імені Дениса Тарасова під будівництво торгово-розважального комплексу компанії ТОВ "ЛЕНД ДІВЕЛОПМЕНТ".

Що відбувається зараз

Фірма "Ленд Дивелопмент" намагається у суді скасувати рішення міськради, яким визначено розташування скверу Тарасова. Таким чином, фірма хоче довести, що на орендованій нею ділянці скверу немає

Як пояснює Запорізький центр розслідувань, ділянка 2310100000:009:0349 фактично займає весь сквер Тарасова, крім доріжок по периметру. Якщо "Ленд Дивелопмент" виграє суд, то від скверу залишиться лише назва.

"Якщо коротко, то поки ділянка Володимира Кальцева під ТРЦ має назву "Сквер імені Дениса Тарасова", то продати її за серйозні гроші або залучити інвестора для забудови майже неможливо. Володимиру Кальцеву потрібна "чиста" ділянка, не обтяжена суперечливими статусами. Тоді він зможе продати права на фірму, яка її орендує – або нарешті дочекатись інвестора-девелопера, який збудує на цій землі ТРЦ. Правовий статус скверу дещо проміжний і не дає повного захисту від забудови цієї землі. Але оскільки сквер названий на честь активіста, що загинув на війні, це фактично блокує спроби щось тут побудувати", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фірма депутата Київради хоче ліквідувати заказник на Осокорках на користь забудовника.