В Запорожье могут "ликвидировать" парк в честь погибшего воина: при чем здесь эксрегионал и скандальное строительство

Компания экс-регионала пытается упразднить решение горсовета, которым определено расположение сквера Дениса Тарасова

Страсти вокруг опустошенной территории посреди Запорожья достигли всеукраинского масштаба. Фирма эксрегионала добивается в суде решения, которое может стереть память о погибшем украинском воине.

Судьба сквера должна была решиться уже 29 апреля в суде, однако этого не произошло. "Телеграф" пристально следит за развитием событий.

Коротко о том, что происходит на данный момент:

Компания экс-регионала Владимира Кальцева пытается в суде упразднить решение горсовета, которым определено расположение сквера Дениса Тарасова в Запорожье. Этот сквер долгие годы отстаивали активисты, поскольку застройщик хотел на его месте построить ТРЦ.

Сквер назван в честь Дениса Тарасова — экоактивиста, защитника сквера, который в 2023 году погиб на войне. Как пишет Запорожский центр расследований, с таким статусом участок вызывает трудности и застройщиков: поскольку сквер назван в честь погибшего на войне активиста, это фактически блокирует попытки что-то здесь построить. В связи с этим Кальцеву нужен "чистый" участок.

Резонансная история стала известна на всю страну. На неё, в частности довольно жестко отреагировал известный волонтер Сергей Притула.

"Я не знаю, как после всех этих лет невероятной отваги, героической борьбы, невыразимых жертв и боли, у какой-то сволочи не вздрагивает рука порочить память героев, положивших свою жизнь за нашу страну. Трудно вообразить и уложить в голове, но это происходит. Прямо сейчас, в Запорожье

Действующие лица типичны для Украины: застройщики-бывшие-рыги, которые измеряют все только прибылью и собственной выгодой… Денис, будучи гражданским, активно боролся против застройки этого общественного пространства, а после гибели героя община решила, что сквер должен носить его имя.

Застройщик считает иначе. И через суд пытается стереть память о павшего воина. Это необъятный для меня уровень цинизма, но это реальность. И эту действительность необходимо исправлять", — написал он.

Суд: в суде собралось множество активистов.

В 15:00 Запорожский окружной административный суд должен был рассмотреть дело. Однако, как сообщила жена погибшего воина Екатерина Тарасова, ни один представитель власти (как ответчик) не явился на заседание.

"Такое пренебрежение к горожанам… Сейчас сижу на остановке на БШ, прямо передо мной мэрия и желтая пирамида с фото Дениса. Почему он должен погибать за этих чудовищ?", — цитата на странице Екатерины.

Зеленая зона, регионалы, ТРЦ и сквер: все, что нужно знать о громкой истории в Запорожье

Сквер Яланского

В прошлом веке в самом центре Запорожье появился сквер имени 50-летия СССР, который в 2016 году в рамках декоммунизации был переименован в честь Валентина Антоновича Яланского, — он занимал должность председателя исполкома Запорожского городского совета в 1974-1987 годах.

Парк Яланского. Фото: 061

Парк Яланского. Фото: 061

Зеленые насаждения, несмотря на слегка потрепанную инфраструктуру самого парка, долго радовали запорожцев своим видом и воздухом, который в индустриальном городе — на вес золота.

2018

Продолжалось все так до 2018 года. Тогда многие местные жители, вероятно, впервые узнали, что земля, по которой они ходят, не принадлежит городу. В 2009 году во времена, когда Запорожьем управлял экс-регионал Евгений Карташов, земля под сквером была передана в долгосрочную аренду (на 49 лет) по договору № 040926100471 обществу "ЛЕНД ДИВЕЛОПМЕНТ" (ЕГРПОУ 34748713), которым руководит бывший регионал Владимир Кальцев.

В этом же году запорожцы узнали, что политик планирует построить здесь торгово-развлекательный центр с парком.

Владимир Кальцев

Владимир Кальцев. Фото: ОПЗЖ

В 1998-2002 годах – депутат Запорожского областного совета.

В 2002 году баллотировался в Верховную Раду по 77 округу (Запорожская область) как самовыдвиженец.

В 2002, 2003, 2006 и 2010 годах баллотировался на должность Запорожского городского головы (первый раз самовыдвиженцем, остальные три раза – от "Партии регионов").

В 2006 и 2010 годах избирался депутатом Запорожского городского совета по списку Партии регионов.

С 2010 по 2012 год — секретарь городского совета. В 2006-2014 годах – глава городской организации "Партии регионов".

В 2006-2008 годах – заместитель председателя Запорожской ОГА.

В 2010 году был доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича в ТИО №75 (г.Запорожье), первым заместителем председателя Запорожской ОГА, впоследствии — и.о.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" номером 24 в списке как член партии. Член одноименной фракции. Член Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Член Политического Совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Руководитель Запорожской областной партийной организации До 2019 года являлся членом политсовета партии "Наш Край", председателем Запорожской городской организации.

Alexander Plaza

Так, по данным из открытых источников должен был выглядеть ТРЦ Кальцева:

Он должен был охватывать как пешеходную зону существующей на данный момент аллеи, так и сам парк Яланского.

Опустошение

В 2018 году против уничтожения сквера выступали местные активисты. Горожан возмущало то, что торговый центр построят на месте зеленой зоны, а также и то, что за строительством стоит депутат городского совета Кальцев.

Активисты пытались отстоять сквер, но 7 августа рабочие уничтожили его. Они спилили около 500 деревьев, оставив на месте сквера одни пеньки.

С этого же года общественные активисты ведут судебные тяжбы о возвращении парка общине.

Пока шел суд

Строительство было остановлено под давлением общественности, которая своими силами принялась восстанавливать зеленые насаждения. Так, например, в 2021 году ко Дню памяти и примирения в запорожском сквере Яланского высадили молодые деревья.

Организатором мероприятия стал запорожец Денис Тарасов. Также он зарегистрировал петицию о создании парка Громады на месте сквера Яланского. Петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов;

Фото: Суспільне Запоріжжя

2021 год — решение суда

В 2021 году Апелляционный суд Запорожья признал недействительными договоры аренды земли и отменил решение Запорожского городского совета относительно передачи этих земельных участков в аренду фирме "ЛЕНД ДИВЕЛОПМЕНТ".

Однако уже 12 января 2022 года Запорожский горсовет подал в Верховный суд кассационную жалобу по апелляции.

В результате 13 июля 2022 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Запорожского горсовета и фирмы "ЛЕНД ДИВЕЛОПМЕНТ", отменив постановление Апелляционного суда.

То есть, Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции оставить землю в аренде в "ЛЕНД ДИВЕЛОПМЕНТ";

Сквер Дениса Тарасова

В январе 2023 активист Денис Тарасов, отстаивавший сквер Яланского, погиб в боях за Украину.

Денис Тарасов. Фото: Суспільне

В марте 2023 года сквер Яланского был переименован в сквер Дениса Тарасова.

Суды продолжаются

8 августа 2023 года апелляционный суд вернул на рассмотрение суда первой инстанции исковое заявление об отмене решений Запорожского городского совета о передаче сквера имени Дениса Тарасова под строительство торгово-развлекательного комплекса компании ООО "ЛЕНД ДИВЕЛОПМЕНТ".

Что происходит сейчас

Фирма "Ленд Дивелопмент" пытается в суде упразднить решение горсовета, которым определено расположение сквера Тарасова. Таким образом фирма хочет доказать, что на арендованном ею участке сквера нет

Как объясняет Запорожский центр расследований, участок 2310100000:009:0349 фактически занимает собой весь сквер Тарасова, кроме дорожек по периметру. Если "Ленд Дивелопмент" выиграет суд, то от сквера останется только название.

"Если коротко, то пока участок Владимира Кальцева под ТРЦ называется "Сквер имени Дениса Тарасова", то продать его за серьезные деньги или привлечь инвестора для застройки почти невозможно. Владимиру Кальцеву нужен "чистый" участок, не обремененный противоречивыми статусами. Тогда он сможет продать права на арендующую ее фирму – или наконец дождаться инвестора-девелопера, который построит на этой земле ТРЦ. Правовой статус сквера несколько промежуточный и не дает полной защиты от застройки этой земли. Но поскольку сквер назван в честь погибшего на войне активиста, это фактически блокирует попытки что-то здесь построить", — объясняют журналисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что фирма депутата Киевсовета хочет ликвидировать заказник на Осокорках в интересах застройщика.