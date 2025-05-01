Скромна церемонія і наречена у червоній сукні: як радикал Олег Ляшко та його Росіта виглядали у день весілля

Росіта через 20 років стосунків поставила нардепу ультиматум

Український політик та засновник "Радикальної партії" Олег Ляшко зараз служить у Збройних силах України. Він має двох дітей і дружину Росіту, яка, як нещодавно стало відомо, подала на розлучення через 6 років офіційного шлюбу.

Але історія кохання радикала Олега Ляшка та Росіти Сайранен розпочалася ще 1998 року. Близько 20 років вони жили у цивільному шлюбі, а потім зіграли скромне весілля. "Телеграф" вирішив нагадати, як цього дня виглядав український політик та його обраниця.

Олег Ляшко та Росіта — як вони виглядали у день весілля

Народний депутат Олег Ляшко зустрів свою обраницю у 1998 році у залі гральних автоматів, де Росіта працювала, а він періодично любив туди заходити. Їхнє знайомство почалося зі скандалу, але переросло у спілкування, а потім романтичні стосунки.

Олег Ляшко та Росіта до весілля були разом 20 років

Пара 20 років жила разом, а потім Росіта поставила ультиматум: або вони одружуються, або розходяться. І Олег Ляшко вирішив, що не хоче втрачати кохану.

"20 років я думав, чи варто це робити. Я хотів би ще 20 років подумати, але Росіта не дала. Поставила ультиматум: чи йдемо, чи думай з іншого. А нам іншої не треба, нам потрібна найкраща", — сказав нардеп.

Олег Ляшко та його дружина

Шлюб головний радикал України Олег Ляшко оформив з Росітою 2 липня 2018 року в Печерському РАГСі. Церемонія була дуже скромною, на ній були присутні лише близькі та друзі.

Весілля Олега Ляшка

Наречена для такої події обрала не традиційно білу, а червону сукню, підкресливши образ мокасинами. А Олег Ляшко був у темно-синьому класичному костюмі, білій сорочці та червоній краватці.

Олег Ляшко та Росіта одружилися у 2018 році

На весіллі Росита була у червоній сукні

Зазначимо, що подружжя виховує двох дітей – дочку Владиславу (2002) та сина Олександра (2020). Другий спадкоємець з’явився на світ, коли Росіті було 50 років і вона сама його виносила, про що свідчать фотографії, де дружина Ляшко з округлим животом.

Росіта подарувала Ляшку двох дітей

Як писали ЗМІ, в інтерв’ю Ляшко та його дружина говорили про те, що Владислава — їхня спільна дочка, але раніше в деклараціях нардепа вона була вказана під прізвищем "Горбатенко". А у декларації за 2019 рік Олег Ляшко вперше вказав дочку під своїм прізвищем.

Олег Ляшко разом із дружиною та донькою

А в січні 2025 року видання "Главком" повідомило, що політик розлучається зі своєю дружиною Росіою Ляшко. Ініціатором розриву стала саме жінка, причому заяву до суду вона подала ще у вересні минулого року. Але нардеп цю інформацію не коментував.

"Телеграф" писав раніше, як Віктор Янукович та його дружина виглядали у день весілля. Вони одружилися, щойно експрезидент відсидів другий термін.