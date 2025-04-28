Поки він у ЗСУ, вона подала на розлучення: що відомо про дружину Олега Ляшка Росіту, яка народила йому двох дітей

У 2025 році раптово стало відомо, що Росіта подала на розлучення

Олег Ляшко – відома персона в українській політиці, він лідер Радикальної партії та кілька скликань був народним депутатом Верховної Ради. Тепер головний радикал країни служить у Збройних силах України, а тим часом його дружина Росіта вирішила розлучитися з ним.

"Телеграф" розповість, що відомо про шлюб Олега Ляшка та Росіти Сайранен.

Олег Ляшко і Росіта — що відомо про їхні стосунки

Головний радикал країни Олег Ляшко з жовтня 2022 року пішов служити до ЗСУ, про що повідомив у своїх соцмережах. Фото у військовій формі політик регулярно публікує на своїх сторінках у мережі. Відомо, що Ляшко служить у батальйоні безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, а 2024 року очолив цей батальйон, ставши командиром.

Тим часом на тлі військової кар’єри в екснардепа розгорнулась сімейна драма. Його дружина Росіта Сайранен раптово подала на розлучення ще у вересні 2024 року. Інформацію про це оприлюднило видання "Главком" та опублікувало скріншот із сайту Печерського районного суду Києва.

Зазначається, що саме Росіта стала ініціатором процесу розлучення. Розгляд цієї справи було заплановано на березень 2025 року, проте тепер на сайті Печерського суду нам не вдалося знайти інформацію про результат засідання. Сам Олег Ляшко публічно не коментував розлучення із дружиною – не підтверджував і не спростовував.

Відомо, що Олег Валерійович та Росіта були у стосунках понад 26 років — спочатку жили у цивільному шлюбі 20 років, а потім у 2018 році офіційно одружилися. У пари двоє дітей — доросла дочка Владислава, якій 23 роки, та маленький син Олександр, якому у травні виповниться 5 років. Чому Росіта вирішила розлучитися з чоловіком, який служить у ЗСУ, і з яким була разом понад 25 років – невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядають діти Олега Ляшка та скільки їм зараз років. Молодшого дружина політика народила, коли їй було 50 років.