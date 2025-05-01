Скромная церемония и невеста в красном платье: как радикал Олег Ляшко и его Росита выглядели в день свадьбы

Росита спустя 20 лет сожительства поставила нардепу ультиматум

Украинский политик и основатель "Радикальной партии" Олег Ляшко сейчас служит в Вооруженных силах Украины. У него есть двое детей и жена Росита, которая, как недавно стало известно, подала на развод спустя 6 лет официального брака.

Но история любви радикала Олега Ляшко и Роситы Сайранен началась еще в 1998 году. Около 20 лет они жили в гражданском браке, а затем сыграв скромную свадьбу. "Телеграф" решил напомнить, как в этот день выглядел украинский политик и его избранница.

Олег Ляшко и Росита — как они выглядели в день свадьбы

Народный депутат Олег Ляшко встретил свою избранницу в 1998 году в зале игровых автоматов, где Росита работала, а он периодически любил туда захаживать. Их знакомство началось со скандала, но переросло в общение, а затем романтические отношения.

Олег Ляшко и Росита до свадьбы были вместе 20 лет

Пара 20 лет жила вместе, а затем Росита поставила ультиматум: либо они женятся, либо расходятся. И Олег Ляшко решил, что не хочет терять возлюбленную.

"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна самая лучшая", — сказал нардеп.

Олег Ляшко и его супруга

Брак главный радикал Украины Олег Ляшко оформил с Роситой 2 июля 2018 года в Печерском ЗАГСе. Церемония была весьма скромной, на ней присутствовали только близкие и друзья.

Свадьба Олега Ляшко

Невеста для такого события выбрала не традиционно белое, а красное платье, подчеркнув его мокасинами. А Олег Ляшко был в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и красном галстуке.

Олег Ляшко и Росита поженились в 2018 году

На свадьбе Росита была в красном платье

Отметим, что супруги воспитывают двоих детей – дочь Владиславу (2002) и сына Александра (2020). Второй наследник появился на свет, когда Росите было 50 лет и она сама его выносила, о чем свидетельствуют фотографии, где жена Ляшко с округлившимся животом.

Росита подарила Ляшку двоих детей

Как писали СМИ, в интервью Ляшко и его супруга говорили о том, что Владислава — их совместная дочь, но ранее в декларациях нардепа она была указана под фамилией "Горбатенко". А в декларации за 2019 году Олег Ляшко впервые указал дочь под своей фамилией.

Олег Ляшко вместе с женой и дочерью

А в январе 2025 года издание "Главком" сообщило, что политик разводится со своей супругой Роситой Ляшко. Инициатором разрыва стала именно женщина, при чем заявление в суд она подала еще в сентябре прошлого года. Но нардеп эту информацию никак не комментировал.

"Телеграф" писал ранее, как Виктор Янукович и его супруга выглядели в день свадьбы. Они поженились, как только экс-президент отсидел второй срок.