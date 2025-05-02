Здесь в свое время был и форпост древнерусского Киева и костел: где находится эта улица

Эта улица отражает тысячелетнюю историю города, сохраняя археологические свидетельства и архитектурные достопримечательности разных эпох

Юрковская улица на Подоле – это не просто часть современного Киева, а настоящий исторический артефакт, хранящий память о древнерусских временах. Именно здесь, в местности, известной как урочище Юрковица, по предположениям историков и археологов, пролегала одна из ключевых линий обороны княжеского Киева.

Местность, известная как Юрковица, упоминается в летописях 1169, когда войска князя Андрея Боголюбского атаковали Киев. Именно здесь, по преданию, была прорвана линия обороны города. После этого валы неоднократно восстанавливали, в частности, в XV веке, а в XIX веке они были снесены, а на их месте появились жилые кварталы и промышленные зоны. Архитектор Казанский, вдохновленный историей этих оборонительных сооружений, создал главный корпус завода Рихерта в виде крепости, что до сих пор поражает своей монументальностью.

Древнерусская оборонительная линия

Во времена Киевской Руси эта территория была защитным рубежом города. В отличие от расхожего мнения, что границы княжеского Киева ограничивались верхним и нижним валами, исследователи считают, что именно Юрковская улица была частью этой оборонительной системы. Отсюда на север пролегал один из старейших путей – Вышгородский, ведущий к важному Вышгородскому форпосту. Здесь располагались ворота, а также церковь, отвечающая традициям Киева. Археологические раскопки, проведённые около двадцати лет назад, обнаружили остатки фундаментов этой церкви, что подтверждает историческое значение этой местности.

Путники, следовавшие по северным путям, останавливались возле Юрковицы, чтобы помолиться перед дальней дорогой. Также прибывающие в Киев могли очистить мысли и настроиться на мирную жизнь в святом городе.

Польский костёл Святого Иосифа

В начале ХХ века польская община Киева планировала построить на этом историческом месте третий костел города, посвященный Святому Иосифу. Этот костел должен был стать продолжением духовной традиции, начинавшейся еще с церкви Святого Николая времен Киевской Руси. Сохранились чертежи и уникальные фотографии начала строительства, на которых видны фрагменты завода Рихерта на заднем плане. Известно, что эта информация содержится в редкой книге о польских святынях Киева, изданной в Варшаве в 1920-х годах, единственному экземпляру которой удалось найти в Киеве.

В советский период костел был снесен, остался только один фрагмент стены. Позже на этом месте началась застройка квартала в стиле постмодернизма, окончательно стершая следы старинного сооружения.

Архитектура постмодернизма на Подоле

Вблизи Юрковицы, возле ручья, когда-то открытого, а теперь закрытого в коллектор, началось масштабное строительство жилых кварталов в стиле постмодернизма. Этот проект стал частью большой реконструкции Подола, продолжавшейся с начала ХХ века и охватившей как центральные, так и периферийные районы. В рамках этого проекта было построено 19 домов, которые сегодня считают яркими примерами социалистического постмодерна.

Современное воплощение истории

Около 40 лет назад, в канун распада СССР, на улице Юрковской появился жилой дом, стилизованный под средневековый замок. Это явилось своеобразной третьей реинкарнацией исторического духа места. Сегодня память о многовековой истории Юрковицы живет в зданиях завода Рихерта и в архитектуре постмодернистского квартала.

Телеграф рассказывал, что застройку горы Юрковицы удалось остановить. Территорию бывшего завода Рихтера теперь будет заниматься культурный институт, который привлек инвестора к выкупу недвижимости и арендовал землю.