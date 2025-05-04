Брав участь у Нацвідборі і випускав хіти: куди зник співак 2000-х Василь Бондарчук
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Артист брав участь у Нацвідборі на Євробачення
Василь Бондарчук — український співак, який був популярним у 2000-х. Його пісні "Серебром", "Нежная", "Бомба" часто можна було почути на радіо й телебаченні. Згодом виконавець зник з інформаційного простору, як і гурт "Алібі".
"Телеграф" розкаже про діяльність співака, де він зараз і чим займається.
Що відомо про Василя Бондарчука
Бондарчук народився у 1984 році у місті Сквира, що на Київщині. У 2000 році він вступив до музичного училища імені Рейнгольда Глієра. Також навчався у Національному авіаційному університеті. Займався професійним гандболом.
Певний час Бондарчука просував продюсерський центр "Мама Мюзік". Популярними треками Василя того часу стали "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю".
У 2007 році Василь брав участь у Національному відборі на Євробачення, де посів третю сходинку. Композиція "Сереберо", з якою він виступав, стала хітом.
У 2011 році співак випустив трек "Небесные слезы" разом з Лері Вінн, Петром Чорним і MC T]. А через рік Василь презентував спільну пісню з Сантою Дімопулос — I Don't Know Why.
У 2013 році Бондарчук зайнявся бодібілдінгом. Йому вдалося посісти третє місце на чемпіонаті Європи в категорії "Фізікмодель".
Де зараз Василь Бондарчук
У 2016 році артист розповідав "ТСН", що взяв творчу паузу. Натомість він зосередився на спорті, подорожах, часу з родиною. Тоді він розповідав, що планує випустити кілька пісень та кліп. Ймовірно, йшлося про треки "Малыш" і "Наши сердца", які Бондарчук презентував згодом.
"Зараз я працюю повним ходом, готуюся до зйомок кліпу. Вже підготував кілька пісень. Наприклад, одна з них буде досить емоційною, про стосунки. Пісня повільна, але драйвова", — ділився він.
Протягом останніх років співак живе у Сполучених Штатах Америки. Періодично він виступає на благодійних заходах, де збирають кошти на допомогу Україні. Він веде сторінку українською, російською та англійською мовами. Зокрема, Василь вітав Андрія Данилка з днем народження російською.
Загалом артист рідко публікує щось у соцмережах. Зазвичай він показує себе зі спортзалу, з друзями та дружиною, Катериною Веласкес. Також подружжя виховує доньку Аріану-Селесту.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін. Він народився у Білорусі, хоча вже багато років живе в Україні.