Брав участь у Нацвідборі і випускав хіти: куди зник співак 2000-х Василь Бондарчук

Артист брав участь у Нацвідборі на Євробачення

Василь Бондарчук — український співак, який був популярним у 2000-х. Його пісні "Серебром", "Нежная", "Бомба" часто можна було почути на радіо й телебаченні. Згодом виконавець зник з інформаційного простору, як і гурт "Алібі".

"Телеграф" розкаже про діяльність співака, де він зараз і чим займається.

Що відомо про Василя Бондарчука

Бондарчук народився у 1984 році у місті Сквира, що на Київщині. У 2000 році він вступив до музичного училища імені Рейнгольда Глієра. Також навчався у Національному авіаційному університеті. Займався професійним гандболом.

Бондарчук навчався в училищі Глієра, фото з мережі

Певний час Бондарчука просував продюсерський центр "Мама Мюзік". Популярними треками Василя того часу стали "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю".

Василь Бондарчук - "Бомба"

У 2007 році Василь брав участь у Національному відборі на Євробачення, де посів третю сходинку. Композиція "Сереберо", з якою він виступав, стала хітом.

Василь Бондарчук - "Сереберо"

У 2011 році співак випустив трек "Небесные слезы" разом з Лері Вінн, Петром Чорним і MC T]. А через рік Василь презентував спільну пісню з Сантою Дімопулос — I Don't Know Why.

"Сереберо" та Санта Дімопулос - I Don't Know Why

У 2013 році Бондарчук зайнявся бодібілдінгом. Йому вдалося посісти третє місце на чемпіонаті Європи в категорії "Фізікмодель".

Бондарчук займався бодібілдінгом, фото з його інстаграм-сторінки

Де зараз Василь Бондарчук

У 2016 році артист розповідав "ТСН", що взяв творчу паузу. Натомість він зосередився на спорті, подорожах, часу з родиною. Тоді він розповідав, що планує випустити кілька пісень та кліп. Ймовірно, йшлося про треки "Малыш" і "Наши сердца", які Бондарчук презентував згодом.

"Зараз я працюю повним ходом, готуюся до зйомок кліпу. Вже підготував кілька пісень. Наприклад, одна з них буде досить емоційною, про стосунки. Пісня повільна, але драйвова", — ділився він.

Василь Бондарчук - "Наши сердца"

Протягом останніх років співак живе у Сполучених Штатах Америки. Періодично він виступає на благодійних заходах, де збирають кошти на допомогу Україні. Він веде сторінку українською, російською та англійською мовами. Зокрема, Василь вітав Андрія Данилка з днем народження російською.

Бондарчук виступає на благодійних концертах, фото з його інстаграм-сторінки

Бондарчук вітав Данилка російською, фото з його інстаграм-сторінки

Загалом артист рідко публікує щось у соцмережах. Зазвичай він показує себе зі спортзалу, з друзями та дружиною, Катериною Веласкес. Також подружжя виховує доньку Аріану-Селесту.

Бондарчук періодично показує своє тіло, фото з його інстаграм-сторінки

Бондарчук має атлетичне тіло, фото з його інстаграм-сторінки

Бондарчук разом з дружиною Катериною, фото з його інстаграм-сторінки

Бондарчук поширює світлини з рідними та друзями, фото з його інстаграм-сторінки

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