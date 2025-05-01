Називала Путіна "героєм", а майданівців - "рагулями": де зараз скандальна ведуча Єгорова

Після 2014 року ведуча стала поширювати антиукраїнські ідеї

Сніжана Єгорова довгий час була успішною та популярною ведучою в Україні. Однак згодом вона почала ображати учасників Євромайдану та поширювати відверто проросійські меседжі. Це поставило хрест на її кар'єрі телеведучої.

"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра Єгорової в Україні, куди вона зникла та чим займається зараз.

Що відомо про Сніжану Єгорову

Єгорова народилась у 1972 році у Новій Каховці, що на Херсонщині. Навчалась у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Після закінчення вишу працювала акторкою Театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Єгорова почала телевізійну кар'єру у 1994 році з хіт-параду "Хмарочос" на каналі ICTV. Там вона працювала до 1999 року. Певний час Сніжана вела ранкові програми "Сніданок" та шоу "Медовий місяць" на "1+1".

Єгорова працювала у різних телепрограмах, фото з мережі

Серед програм, де Єгорова була ведучою, є дейтинг-шоу "Герої&Коханці" на Новому каналі, проєкт "Ми все про вас знаємо" на "Інтері", шоу "Народна зірка" на "Україні". Брала участь у телепрограмах "Нас поміняли тілами" і "Танці з зірками".

Єгорова була популярною ведучою в Україні, фото з мережі

Єгорова також грала у кіно, зокрема у картинах "Алфавіт", "Нероби", "Завтра буде завтра", "Подруга особливого призначення", "Список бажань".

Скандали за участі Єгорової

Єгорова запам'яталась тим, що брала участь у передвиборчій агітації кандидата у президенти України Віктора Януковича. Це було у 2004 році. До того ж вона ображала учасників Євромайдану під час інтерв'ю Youtube-каналу ПРЯМО_TALK, називаючи їх "рагулями" і "селюками" та цинічно заявляла, що їхні життя не мають цінності.

"Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють суржиком. І готові своє життя покласти… Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє", — казала вона.

Єгорова почала поширювати російську пропаганду, фото з мережі

Також Єгорова розповідала, що нібито жінки на Майдані надавали інтимні послуги мітингувальникам. Доказів таких тверджень вона не надавала: "З приводу Майдану хочу також сказати про соціальні стандарти… — скільки там, у цих наметах протестуючих, було зроблено абортів жінкам низької соціальної відповідальності, які благополучно обслуговували сексуальними ласками протестуючих, нікчемних та маргіналізованих чоловіків, які приїхали з усіх усюд…".

На проросійському каналі "Наш" Єгорова заявляла, що "російська мова – це надбання українського народу і це потрібно визнати як факт". У січні 2022 року Єгорова публічно підтримала кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Єгорова підтримала Путіна, скриншот з її сторінки

"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від безумства очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться, як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш дім!", — написала Єгорова.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії ведуча назвала Путіна "героєм нашого часу". У цей момент диктатор офіційно визнав "незалежність" псевдоформувань "ДНР" та "ЛНР".

Де Сніжана Єгорова зараз

У 2022 році Єгорова звернулась в українське консульство в Анталії щодо продовження закордонних паспортів. Їй відмовили через підтримку війни Росії проти України. Тоді Єгорова зазначила, що не підтримує вторгнення країни-окупантки в Україні. Однак їй не повірили.

Дітям Єгорової не продовжили закордонні паспорти, кадр з відео

Зараз ведуча, ймовірно, продовжує мешкати у Туреччини разом з дітьми. Її сторінка в інстаграмі є недоступною для українців. Там вона продовжує публікувати антиукраїнські меседжі. Також Єгорова поширює російську пропаганду на своєму Youtube-каналі. Вона приймає донати й у кривавих російських рублях.

Єгорова продовжує поширювати російську пропаганду, скриншот з відео

Єгорова просить донати у рублях, скриншот з відео

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