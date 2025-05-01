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Називала Путіна "героєм", а майданівців - "рагулями": де зараз скандальна ведуча Єгорова

Автор
Вікторія Козар
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Де зараз скандальна ведуча Сніжана Єгорова
Де зараз скандальна ведуча Сніжана Єгорова. Фото Колаж "Телеграфу"

Після 2014 року ведуча стала поширювати антиукраїнські ідеї

Сніжана Єгорова довгий час була успішною та популярною ведучою в Україні. Однак згодом вона почала ображати учасників Євромайдану та поширювати відверто проросійські меседжі. Це поставило хрест на її кар'єрі телеведучої.

"Телеграф" нагадає, якою була кар'єра Єгорової в Україні, куди вона зникла та чим займається зараз.

Що відомо про Сніжану Єгорову

Єгорова народилась у 1972 році у Новій Каховці, що на Херсонщині. Навчалась у Київському інституті театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Після закінчення вишу працювала акторкою Театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Єгорова почала телевізійну кар'єру у 1994 році з хіт-параду "Хмарочос" на каналі ICTV. Там вона працювала до 1999 року. Певний час Сніжана вела ранкові програми "Сніданок" та шоу "Медовий місяць" на "1+1".

Сніжана Єгорова кар'єра
Єгорова працювала у різних телепрограмах, фото з мережі

Серед програм, де Єгорова була ведучою, є дейтинг-шоу "Герої&Коханці" на Новому каналі, проєкт "Ми все про вас знаємо" на "Інтері", шоу "Народна зірка" на "Україні". Брала участь у телепрограмах "Нас поміняли тілами" і "Танці з зірками".

Сніжана Єгорова кар'єра
Єгорова була популярною ведучою в Україні, фото з мережі

Єгорова також грала у кіно, зокрема у картинах "Алфавіт", "Нероби", "Завтра буде завтра", "Подруга особливого призначення", "Список бажань".

Скандали за участі Єгорової

Єгорова запам'яталась тим, що брала участь у передвиборчій агітації кандидата у президенти України Віктора Януковича. Це було у 2004 році. До того ж вона ображала учасників Євромайдану під час інтерв'ю Youtube-каналу ПРЯМО_TALK, називаючи їх "рагулями" і "селюками" та цинічно заявляла, що їхні життя не мають цінності.

"Мені не подобаються ці герої, ці рагулі, які повилазили незрозуміло звідки. Селюки, які розмовляють суржиком. І готові своє життя покласти… Своє життя, яке? Життя, яке собою нічого не представляє", — казала вона.

Єгорова антиукраїнські заяви
Єгорова почала поширювати російську пропаганду, фото з мережі

Також Єгорова розповідала, що нібито жінки на Майдані надавали інтимні послуги мітингувальникам. Доказів таких тверджень вона не надавала: "З приводу Майдану хочу також сказати про соціальні стандарти… — скільки там, у цих наметах протестуючих, було зроблено абортів жінкам низької соціальної відповідальності, які благополучно обслуговували сексуальними ласками протестуючих, нікчемних та маргіналізованих чоловіків, які приїхали з усіх усюд…".

На проросійському каналі "Наш" Єгорова заявляла, що "російська мова – це надбання українського народу і це потрібно визнати як факт". У січні 2022 року Єгорова публічно підтримала кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Єгорова підтримала Путіна
Єгорова підтримала Путіна, скриншот з її сторінки

"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від безумства очистить ваш мозок від темного боку свідомості! Дивіться, як акт екзорцизму! Якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш дім!", — написала Єгорова.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії ведуча назвала Путіна "героєм нашого часу". У цей момент диктатор офіційно визнав "незалежність" псевдоформувань "ДНР" та "ЛНР".

Де Сніжана Єгорова зараз

У 2022 році Єгорова звернулась в українське консульство в Анталії щодо продовження закордонних паспортів. Їй відмовили через підтримку війни Росії проти України. Тоді Єгорова зазначила, що не підтримує вторгнення країни-окупантки в Україні. Однак їй не повірили.

Де зараз Сніжана Єгорова
Дітям Єгорової не продовжили закордонні паспорти, кадр з відео

Зараз ведуча, ймовірно, продовжує мешкати у Туреччини разом з дітьми. Її сторінка в інстаграмі є недоступною для українців. Там вона продовжує публікувати антиукраїнські меседжі. Також Єгорова поширює російську пропаганду на своєму Youtube-каналі. Вона приймає донати й у кривавих російських рублях.

Чим зараз займається Сніжана Єгорова
Єгорова продовжує поширювати російську пропаганду, скриншот з відео
Де зараз Сніжана Єгорова
Єгорова просить донати у рублях, скриншот з відео

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник скандальний "пастор" Володимир Мунтян. Заради "зцілення" ним люди продавати квартири та автівки.

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#Скандали #Сніжана Єгорова #Ведуча