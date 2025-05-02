Смішив Путіна, поріднився з Марченко, але не став зрадником: де зараз зірка "Дизель шоу" Сморигін

Понад 15 років Сморигін разом із сім’єю проживав в Україні

Гуморист Євген Сморигін, як і його колега Дмитро Танкович, народився в Білорусі, але успішну кар’єру збудував в Україні. І коли Росія вторгалася на нашу територію, шоумен не став зрадником, а навпаки робить зі свого боку все можливе, щоб допомогти ЗСУ.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін і що говорить про війну. Ми дізналися деякі подробиці його життя.

Євген Сморигін — що відомо про зірку "Дизель шоу"

Комік Євген Сморигін народився 28 січня 1979 року в Мінську, де закінчив школу та театральний інститут. Його захоплення сценою почалося ще в юності, коли він організував команду КВК "ЧП" (ЧП — шкільне прізвисько Євгенія), яка створювала якісний гумористичний контент, тому три сезони грала у Вищій лізі, а у 2005 році здобула "бронзу" у фіналі.

Євген Сморигін у молодості

В інтерв’ю Євген розповідав, що йому та його команді КВК кілька разів доводилося виступати перед президентом Росії Володимиром Путіним, а також Олександром Лукашенком, але у 2000-х роках це було весело та смішно.

А 2020 року Сморигін усвідомив, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не людина, а звір. За його словами, він бив, убивав людей у ​​камерах і не зміг по-людськи, а лише жорстокістю, придушувати народні протести. Тоді він вибрав для себе сторону, усвідомивши, що така людина не може бути при владі.

Євген Сморигін став зіркою "Дизель-шоу"

Після розпаду команди Сморигін працював над різними білоруськими, українськими та російськими телепроєктами, зокрема був ведучим шоу "Україна має талант". З 2015 року Євген є учасником "Дизель шоу", він вміло приміряє на собі різні сценічні образи, але найбільше глядачам подобається його образ "баби Жені".

Євген Сморигін в образі "баби Жені"

Де зараз Євген Сморигін і що говорить про війну

Разом із сім’єю Євген понад 15 років живе в Україні та давно вивчив мову. Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, його дружина та троє дітей перебували у Київській області. Їм довелося тиждень жити у підвалі та ховатися від ракет.

Євген Сморигін зустрів війну з родиною у Києві

Потім Євген ухвалив рішення виїхати з рідними за кордон, враховуючи, що мав білоруський паспорт, він зміг перетнути кордон. Із сім’єю він жив у Болгарії.

Але в одному з інтерв’ю зірка "Дизель-шоу" дав чітко зрозуміти, що попри білоруський паспорт, він не вважає своєю батьківщиною державу, з якої дозволили обстрілювати ракетами його родину.

Євген Сморигін разом із дружиною та дітьми

А 2023 року Євген зізнався, що став кумом телеведучої Оксани Марченко, яка зрадила Україну і зараз перебуває в Росії. Вони познайомилися з нею під час роботи на каналі "СТБ" та потоваришували. Сморигін запропонував їй поріднитися, бо вважав її віруючою людиною.

Євген Сморигін став кумом зрадниці Марченко

Марченко хрестила його дочку Лізу, але з початку повномасштабної війни актор та його родина перестали спілкуватися зі зрадницею.

Щодо війни, то зірка "Дизель шоу" засудив російську агресію, він назвав Путіна "дияволом", а Лукашенко — "прислужником і блазнем". На своїй сторінці в Instagram Євген Сморигін відкрито підтримує Україну, він показує світові, які воєнні злочини скоюють росіяни на території нашої країни, а також гастролює з колегами "Дизель шоу", збираючи гроші на ЗСУ.

Євген Сморигін підтримує ЗСУ

Володимира Зеленського, з яким колись виступав на одній сцені, актор назвав "героєм", бо він залишився в країні, коли мав можливість виїхати.

" Він усвідомлював, що його можуть ліквідувати в першу чергу. Але він залишився зі своєю країною. І спочатку він цим підтримав дух армії, дух усіх людей, тероборона була. Цих людей, які відбивали Київ від ворога", — зазначив Сморигін.

Євген Сморигін назвав Зеленського "героєм"

Відомо, що Євген давно повернувся до України й зараз перебуває тут, про що свідчить геолокація його облікового запису. Соціальні мережі він веде не дуже активно, але вчора в образі баби Жені Євген записав відео, в якому повідомив шанувальникам, що "Дизель шоу" цього літа виступлять на фестивалі в Болгарії в дитячому таборі "Разом", де будуть смішити, танцювати й допомагати Україні. На цьому фестивалі, до речі, виступатимуть і багато інших українських артистів.

Євген Сморигін підтримує Україну

"Телеграф" писав раніше, як зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов виглядав у молодості. Він створив команду КВК та працював на російському ТБ.