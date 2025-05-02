Смішив Путіна, поріднився з Марченко, але не став зрадником: де зараз зірка "Дизель шоу" Сморигін
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Понад 15 років Сморигін разом із сім’єю проживав в Україні
Гуморист Євген Сморигін, як і його колега Дмитро Танкович, народився в Білорусі, але успішну кар’єру збудував в Україні. І коли Росія вторгалася на нашу територію, шоумен не став зрадником, а навпаки робить зі свого боку все можливе, щоб допомогти ЗСУ.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зникла зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін і що говорить про війну. Ми дізналися деякі подробиці його життя.
Євген Сморигін — що відомо про зірку "Дизель шоу"
Комік Євген Сморигін народився 28 січня 1979 року в Мінську, де закінчив школу та театральний інститут. Його захоплення сценою почалося ще в юності, коли він організував команду КВК "ЧП" (ЧП — шкільне прізвисько Євгенія), яка створювала якісний гумористичний контент, тому три сезони грала у Вищій лізі, а у 2005 році здобула "бронзу" у фіналі.
В інтерв’ю Євген розповідав, що йому та його команді КВК кілька разів доводилося виступати перед президентом Росії Володимиром Путіним, а також Олександром Лукашенком, але у 2000-х роках це було весело та смішно.
А 2020 року Сморигін усвідомив, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко не людина, а звір. За його словами, він бив, убивав людей у камерах і не зміг по-людськи, а лише жорстокістю, придушувати народні протести. Тоді він вибрав для себе сторону, усвідомивши, що така людина не може бути при владі.
Після розпаду команди Сморигін працював над різними білоруськими, українськими та російськими телепроєктами, зокрема був ведучим шоу "Україна має талант". З 2015 року Євген є учасником "Дизель шоу", він вміло приміряє на собі різні сценічні образи, але найбільше глядачам подобається його образ "баби Жені".
Де зараз Євген Сморигін і що говорить про війну
Разом із сім’єю Євген понад 15 років живе в Україні та давно вивчив мову. Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення, його дружина та троє дітей перебували у Київській області. Їм довелося тиждень жити у підвалі та ховатися від ракет.
Потім Євген ухвалив рішення виїхати з рідними за кордон, враховуючи, що мав білоруський паспорт, він зміг перетнути кордон. Із сім’єю він жив у Болгарії.
Але в одному з інтерв’ю зірка "Дизель-шоу" дав чітко зрозуміти, що попри білоруський паспорт, він не вважає своєю батьківщиною державу, з якої дозволили обстрілювати ракетами його родину.
А 2023 року Євген зізнався, що став кумом телеведучої Оксани Марченко, яка зрадила Україну і зараз перебуває в Росії. Вони познайомилися з нею під час роботи на каналі "СТБ" та потоваришували. Сморигін запропонував їй поріднитися, бо вважав її віруючою людиною.
Марченко хрестила його дочку Лізу, але з початку повномасштабної війни актор та його родина перестали спілкуватися зі зрадницею.
Щодо війни, то зірка "Дизель шоу" засудив російську агресію, він назвав Путіна "дияволом", а Лукашенко — "прислужником і блазнем". На своїй сторінці в Instagram Євген Сморигін відкрито підтримує Україну, він показує світові, які воєнні злочини скоюють росіяни на території нашої країни, а також гастролює з колегами "Дизель шоу", збираючи гроші на ЗСУ.
Володимира Зеленського, з яким колись виступав на одній сцені, актор назвав "героєм", бо він залишився в країні, коли мав можливість виїхати.
" Він усвідомлював, що його можуть ліквідувати в першу чергу. Але він залишився зі своєю країною. І спочатку він цим підтримав дух армії, дух усіх людей, тероборона була. Цих людей, які відбивали Київ від ворога", — зазначив Сморигін.
Відомо, що Євген давно повернувся до України й зараз перебуває тут, про що свідчить геолокація його облікового запису. Соціальні мережі він веде не дуже активно, але вчора в образі баби Жені Євген записав відео, в якому повідомив шанувальникам, що "Дизель шоу" цього літа виступлять на фестивалі в Болгарії в дитячому таборі "Разом", де будуть смішити, танцювати й допомагати Україні. На цьому фестивалі, до речі, виступатимуть і багато інших українських артистів.
"Телеграф" писав раніше, як зірка "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов виглядав у молодості. Він створив команду КВК та працював на російському ТБ.