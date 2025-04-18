Де зараз сестри Завальські з гурту "Алібі", і чим вони займаються

Треки виконавиць раніше часто звучали на радіо й телебаченні

"Алібі" був популярним музичним гуртом 2000-х, до якого входили Анна та Аліна Завальські. Певний час співачки були учасницями гурту "Капучіно". Згодом колектив припинив співпрацю, а про його учасниць перестали з'являтися новини в інформаційному просторі.

"Телеграф" розкаже, якою є творчість виконавиць, де вони зараз, і чим займаються.

Що відомо про гурт "Алібі"

Анна та Аліна Завальські почали займатися співом з дитинства. Вони були солістками фольклорного колективу "Струмочок". У 1997 році Завальські навчалися у музичній школі по класу скрипки. Певний час сестри працювали на радіо Z з власними програмами Z RELAX та Hip-hop non stop.

Гурт "Алібі" був популярним у 2000-х, фото з мережі

У 1998—2000 роках Анна та Аліна були солістками квартету "Капучіно". Пізніше навчалися на факультеті естрадного вокалу в академії естрадного і циркового мистецтва і на факультеті режисури й естради в академії культури і мистецтва.

У 2001 році дівчата стали учасницями дуету проєкту "Алібі", який певний час продюсував Дмитро Клімашенко. Також вони випустили спільний трек "Две слезы", який був популярним у 2000-х.

"Алібі", Дмитро Клімашенко - "Две слезы"

У 2002 році "Алібі" презентували дебютний альбом "Дві сльози". Згодом вийшов сольний альбом гурту "Да или Нет". Це стало поштовхом до розвитку кар'єри. Дівчата писали багато пісень самостійно та випускали кліпи. Найполярнішими їхніми треками стали "Табу", "Исповедь" та "Мелодия дождя".

"Алібі" - "Мелодия дождя"

В інтерв'ю Завальські розповідали, що їм пропонували будувати кар'єру в Росії. Однак вони для себе не розглядали таку можливість. До того ж продюсером дівчат тривалий час був їхній батько.

"Коли на початку 2000-х російський шоубізнес почав витісняти собою наш ринок, неодноразово зверталися "расійські прадюсєри", які обіцяли нам золоті гори та світову славу. Єдиною умовою було відмовитись від роботи з татом і підписати контракт, який фактично зробив би нас чужою продюсерською власністю. Нам уже тоді вистачило розуму не вестись на подібні сумнівні перспективи, і ми відхилили всі пропозиції, обравши свою країну, всупереч їхнім похмурим прогнозам на наше майбутнє тут", — розповідала Ангеліна.

Співачки з "Алібі" були популярними в Україні, фото з мережі

У 2011 році співачки були ведучими танцювального проєкту "Майданс" на "Інтері" разом із Тіною Кароль. Також сестри вели церемонію нагородження конкурсу "Фаворити Успіху — 2011". Тоді як у 2013 році Анна Завальська вела це шоу разом із Павлом Костіциним.

У 2012 році "Алібі" припинило існування. Дівчата хотіли почати сольні кар'єри, а згодом зосередилися на материнстві.

"Ми обидві почали працювати над матеріалом для сольних проєктів. Аня писала тексти для деяких моїх пісень, а вони з її чоловіком, музикантом Дмитром Саратським, шукали більш альтернативні шляхи. Мені подобалось те, що у них виходило. Нам із сестрою, крім гастрольного життя, ще дуже не вистачало спільних поїздок у відпустки", — зазначала Анна.

Де зараз гурт "Алібі"

Після тривалої паузи, у 2021 році, гурт відновив творчу діяльність під назвою The Alibi Sisters. Сестри взяли участь в 11-му сезоні проєкту "Голос країни" у 2021 році. Вони виконали трек "Чірібім-чірібом" і до них повернулися тренери, однак дівчата вирішили не забирати місце молодих виконавців.

The Alibi Sisters - "Чірібім-чірібом"

Після початку повномасштабного вторгнення росіян Анна та Ангеліна з дітьми перебрались спершу до Польщі, а потім — до Великої Британії. Там діти ходили до місцевої школи. Однак було складно морально. Певний час сестри давали благодійні концерти за кордоном, а у 2023 році вирішили повернутися в Україну.

Щодо особистого життя, то Анна побралась з композитором і музикантом Дмитром Саратським. У них народився син. Ангеліна вийшла заміж за ведучого Олександра Колодія. З ним вона виховує двох дітей — сина Кирила та доньку Меланію.

Анна Завальська з чоловіком, фото з мережі

Ангеліна Завальська з чоловіком, фото з мережі

Зараз сестри продовжують давати концерти в Україні та за кордоном. Вони часто співають на їдиші (мові центрально- та західноєвропейських євреїв). Тому Завальські періодично виступають в Ізраїлі, а також на заходах, пов'язаних з єврейською культурою.

Завальські співають на мові їдиш, фото з їхньої інстаграм-сторінки

Анна та Ангеліна Завальські дають концерти в Україні та за кордоном, фото з їхньої інстаграм-сторінки

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз український співак Іван Дорн. Він не повертався до України після початку повномасштабного вторгнення росіян.