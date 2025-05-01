Познайомилися ще у дитсадку: як виглядає дружина Бенюка, який жорстко висловився щодо дітей

З майбутньою дружиною актор познайомився у п'ятирічному віці

Богдан Бенюк — відомий український актор, який нещодавно висловився, що дітей треба карати прутом за використання російської мови. Артист понад 47 років перебуває у шлюбі з дружиною Уляною.

"Телеграф" розкаже, що відомо про дружину українського актора та їхні стосунки.

Дружина Богдана Бенюка

Богдан познайомився з майбутньою дружиною у 5 років. Бенюк проживав на той час у рідному Биткові, куди перебралась сім'я Уляни. Дівчинку віддали у дитячий садок, де між ними відбулась перша дитяча симпатія. У цей момент Богдан поцілував Уляну у щічку, й вони багато часу проводили разом.

У юності Бенюк зустрівся з Уляною на дискотеці у селі. А серйозні стосунки у них почалися на першому курсі університету. З того часу вони разом. У 1977 році пара одружилась.

"Ми ходили до дитячого садочка разом. І ми на канікулах у селі на танцях зустрілися. Через три роки буде "золоте весілля". За 47 років подружнього життя ми прожили багато етапів, бо ми не янголи, які зустрілися. Але Бог тримав руку над нашою родиною", – розповідав Богдан.

Бенюк з дружиною Уляною, фото з мережі

Одного разу Уляна допомагала Богдану приймати пологи у квочки. З того часу він почав її називати "ціпа". У шлюбі Бенюків з'явилось троє дітей: доньки Мар'яна та Олеся та син Богдан-Гордій.

Дружина актора працює у медицині. Вони проживають разом з мамою Уляни, якій зараз близько 90 років. Жінка була класною керівницею Богдана. Водночас діти подружжя разом з онуками переїхали в окреме житло. Вони бачаться з батьками на свята.

"Вона за освітою — провізор. І це допомогло нашій родині. Вона добре знається в медицині. І на першому етапі, де треба поради чи ліки, вона для багатьох друзів незамінна людина. З нами живе її мама. Мамі 89-й рік іде, моя класна керівниця. Онуки живуть окремо в Києві. І колись ми будували спільний будинок, але діти вилітають з сімейного гнізда та створюють свій осередок", – розповідав актор "ТСН. Наодинці".

Дружина Бенюка - провізор, фото з мережі

Бенюк ділився, що одного разу дружина запитала його, чому він не говорив їй про свої почуття. Актора це образило, оскільки він вважав, що робить достатньо для родини. Зокрема, багато працює та забезпечує сім'ю. Водночас Бенюк постійно говорив на роботі, тож вдома хотілося помовчати. Утім, згодом він зрозумів, що слова ніжності потрібно промовляти у стосунках.

"Я так образився, що мені треба щось казати. Коли ти цілими днями говориш на сцені, на репетиціях, обговорюєш робочі питання з колегами, то вдома часом хочеться просто помовчати. А потім зрозумів: треба це казати, тому що слова ці, вони душевно піднімають і підтримують", – зазначив Богдан.

Бенюк не казав дружині про свої почуття, фото з мережі

Наприкінці квітня на дружину Бенюка подала до суду газорозподільна компанія "Лубнигаз". Причина — несплата за газ. Так Уляні нарахували майже 500 гривень заборгованості та судовий збір у розмірі майже 300 гривень.

Скандал з Богданом Бенюком

Зазначимо, що днями в інтерв'ю Аліні Доротюк актор сказав, що дітей потрібно бити, аби вони припинили спілкуватися російською. Тоді на його думку, у них з'явиться повага до української.

"Береш прут. І по сраці прутом, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова… Воюй із ними, бийся з ними, прутом бий, пляшкою з-під води по голові бий старших", — заявив Бенюк.

Також Бенюк зазначив, що не відповідає, коли до нього звертаються російською. Він вважає, що говорять ворожою мовою ті, хто служить окупантам.

"Уже йде четвертий рік війни. Я думаю, що вже мозок повинен стати на місце і зрозуміти: якщо ти користуєшся російською мовою, значить, ти служиш загарбнику. Це паралель однозначна. Я не бажаю такої України, де друга мова — російська", — додав він.

Думка про побиття дітей за російську спричинила обурення у багатьох українців. Проти насилля висловилися ведуча Маша Єфросиніна, співак MELOVIN, акторка Катерина Тишкевич та інші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину спецпредставника президента США Стівена Віткоффа. Вони разом понад 30 років.