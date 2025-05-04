Участвовал в Нацотборе и выпускал хиты: куда исчез певец 2000-х Василий Бондарчук
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Артист принимал участие в Нацотборе на Евровидение
Василий Бондарчук — украинский певец, популярный в 2000-х. Его песни "Серебром", "Нежная", "Бомба" часто можно было услышать на радио и телевидении. Впоследствии исполнитель исчез из информационного пространства, как и группа "Алиби".
"Телеграф" расскажет о деятельности певца, где он сейчас и чем занимается.
Что известно о Василии Бондарчуке
Бондарчук родился в 1984 году в городе Сквира Киевской области. В 2000 году он поступил в музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера. Также учился в Национальном авиационном университете. Занимался профессиональным гандболом.
Некоторое время Бондарчука продвигал продюсерский центр "Мама Мюзик". Популярными треками Василия того времени стали "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю".
В 2007 году Василий принимал участие в Национальном отборе на Евровидение, где занял третье место. Композиция "Сереберо", с которой он выступал, стала хитом.
В 2011 году певец выпустил трек "Небесные слезы" вместе с Лери Винн, Петром Черным и MC T]. А через год Василий презентовал общую песню с Сантой Димопулос — I Don’t Know Why.
В 2013 году Бондарчук занялся бодибилдингом. Ему удалось получить третье место на чемпионате Европы в категории "Физикмодель".
Где сейчас Василий Бондарчук
В 2016 году артист рассказывал "ТСН", что взял творческую паузу. Он сосредоточился на спорте, путешествиях, времени с семьей. Тогда он рассказывал, что планирует выпустить несколько песен и клип. Вероятно, речь шла о треках "Малыш" и "Наши сердца", которые Бондарчук представил впоследствии.
"Сейчас я работаю полным ходом, готовлюсь к съемкам клипа. Уже подготовил несколько песен. Например, одна из них будет достаточно эмоциональной, об отношениях. Песня медленная, но драйвовая", — делился он.
В последние годы певец живет в Соединенных Штатах Америки. Периодически он выступает на благотворительных мероприятиях, где собирают средства в помощь Украине. Он ведет страницу на украинском, русском и английском языках. В частности, Василий поздравлял Андрея Данилко с днем рождения на русском.
В общем артист редко публикует что-то в соцсетях. Обычно он показывает себя из спортзала, с друзьями и женой, Екатериной Веласкес. Также супруги воспитывают дочь Ариану-Селесту.
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