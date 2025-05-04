Участвовал в Нацотборе и выпускал хиты: куда исчез певец 2000-х Василий Бондарчук

Артист принимал участие в Нацотборе на Евровидение

Василий Бондарчук — украинский певец, популярный в 2000-х. Его песни "Серебром", "Нежная", "Бомба" часто можно было услышать на радио и телевидении. Впоследствии исполнитель исчез из информационного пространства, как и группа "Алиби".

"Телеграф" расскажет о деятельности певца, где он сейчас и чем занимается.

Что известно о Василии Бондарчуке

Бондарчук родился в 1984 году в городе Сквира Киевской области. В 2000 году он поступил в музыкальное училище имени Рейнгольда Глиера. Также учился в Национальном авиационном университете. Занимался профессиональным гандболом.

Бондарчук учился в училище Глиера, фото из сети

Некоторое время Бондарчука продвигал продюсерский центр "Мама Мюзик". Популярными треками Василия того времени стали "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Я люблю".

Василий Бондарчук — "Бомба"

В 2007 году Василий принимал участие в Национальном отборе на Евровидение, где занял третье место. Композиция "Сереберо", с которой он выступал, стала хитом.

Василий Бондарчук — "Сереберо"

В 2011 году певец выпустил трек "Небесные слезы" вместе с Лери Винн, Петром Черным и MC T]. А через год Василий презентовал общую песню с Сантой Димопулос — I Don’t Know Why.

"Сереберо" и Санта Димопулос — I Don’t Know Why

В 2013 году Бондарчук занялся бодибилдингом. Ему удалось получить третье место на чемпионате Европы в категории "Физикмодель".

Бондарчук занимался бодибилдингом, фото с его инстаграм-страницы

Где сейчас Василий Бондарчук

В 2016 году артист рассказывал "ТСН", что взял творческую паузу. Он сосредоточился на спорте, путешествиях, времени с семьей. Тогда он рассказывал, что планирует выпустить несколько песен и клип. Вероятно, речь шла о треках "Малыш" и "Наши сердца", которые Бондарчук представил впоследствии.

"Сейчас я работаю полным ходом, готовлюсь к съемкам клипа. Уже подготовил несколько песен. Например, одна из них будет достаточно эмоциональной, об отношениях. Песня медленная, но драйвовая", — делился он.

Василий Бондарчук — "Наши сердца"

В последние годы певец живет в Соединенных Штатах Америки. Периодически он выступает на благотворительных мероприятиях, где собирают средства в помощь Украине. Он ведет страницу на украинском, русском и английском языках. В частности, Василий поздравлял Андрея Данилко с днем рождения на русском.

Бондарчук выступает на благотворительных концертах, фото с его инстаграм-страницы

Бондарчук поздравлял Данилко на русском, фото с его инстаграм-страницы

В общем артист редко публикует что-то в соцсетях. Обычно он показывает себя из спортзала, с друзьями и женой, Екатериной Веласкес. Также супруги воспитывают дочь Ариану-Селесту.

Бондарчук периодически показывает свое тело, фото с его инстаграм-страницы

Бондарчук имеет атлетическое тело, фото с его инстаграм-страницы

Бондарчук вместе с женой Екатериной, фото с его инстаграм-страницы

Бондарчук распространяет фотографии с родными и друзьями, фото с его инстаграм-страницы

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