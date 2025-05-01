Куди зник "кварталівець" Степан Казанін, який народився у Росії

Актор не ділиться особистим у мережі

Актор Степан Казанін багато років грає у студії "Квартал 95". Він народився у Росії, як і Валерій Жидков, але значну частину життя мешкає в Україні. Протягом останнього часу актор не так активно з'являється у медійному полі, як раніше.

"Телеграф" розповість більше про кар'єру гумориста, де він зараз і чим займається.

Що відомо про Степана Казаніна

Казанін з'явився на світ у 1974 році в місті Надим, що у Росії. Він мріяв виступати на сцені ще у школі, тож створив власну команду КВК. Згодом Степан вступив до Тамбовського інституту хімічного машинобудування та паралельно робив кар’єру гумориста.

Степан Казанін у дитинстві, фото з мережі

На другому курсі Казаніна відправили в армію. Після закінчення служби він вступив до Східноукраїнського університету імені Володимира Даля, що у Луганську. Там він опановував фах економіста.

Казанін з 1993 року грав у команді КВН "Тамбовські вовки" спільно з Валерієм Жидковим. Згодом перейшов у команду "Тапкіни діти", яку очолив. Загалом Степан був задіяний у Казанській, Ханти-Мансійській, Воронезькій та Київській лігах.

Казанін брав участь у різних командах КВН, фото tv.net.ua

У 2002 році Степан був учасником команди збірної МДУ "Незолота молодь". Також він певний час працював оператором та журналістом на тамбовському телебаченні. Пізніше взяв участь у київській лізі КВК, де познайомився з командою "Квартал 95". Тоді він долучився і до гумористів.

В Україні Степан певний час був ведучим ранкової програми "Підйом", брав участь у проєктах "Пороблено в Україні", "Битва українських міст", "Бійцівський клуб", "Вечірній Київ", "Що? Де? Коли?".

Казанін є учасником студії "Квартал 95", фото з мережі

У "Кварталі 95" актор виконував ролі Катерини Ющенко, Наталії Вітренко, Путіна, Алли Пугачової, Юлії Тимошенко, Арсенія Яценюка, Леоніда Черновецького та інших політиків і знаменитостей.

Казанін грав різних знаменитостей у "Кварталі 95", фото "1+1"

Окрім цього, Степан грав у фільмах "Три мушкетери", "Як козаки", "Службовий роман. Наш час", "Кохання у великому місті 3", "Слуга народу", "8 кращих побачень".

Де зараз Степан Казанін

На початку вторгнення росіян Казанін оприлюднив звернення до своїх родичів і знайомих у країні-агресорці, аби зупинити Путіна. Він залишився в Україні і засуджує війну, розпочату Росією.

У квітні 2024 року гуморист розповів, що продовжує виступати у "Кварталі 95", в якому зараз висвітлюють ситуації з життя українців під час війни. Також він допомагає евакуйовувати дітей із прифронтових територій на Захід України.

Казанін допомагає в евакуації дітей, фото "1+1"

Гуморист не часто публікує щось у соцмережах. Зазвичай це анонси концертів "Кварталу 95" та звіти про благодійну діяльність. Ймовірно, актору вистачає публічності на сцені, тож він не ділиться своїм особистим з читачами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Степана Казаніна. Вона також народилась у Росії.