В Києві знову вибухи: столицю атакували втретє з початку доби

Містян просять перебувати в укриттях

В Києві вранці 7 травня вчергове пролунали вибухи. Росіяни вже втретє з початку доби спробували атакувати столицю, знову спрямувавши на місто ударні безпілотники, по яких оперативно відпрацювала протиповітряна оборона.

Про атаку повідомив мер Києва Віталій Кличко. Інформацію підтвердили у Київській міській військовій адміністрації та у моніторингових каналах.

"У столиці знову працюють сили ППО. Атака ворожих БпЛА на місто триває. Перебувайте в укриттях!", – сказано у повідомленні Кличка.

За даними моніторингових каналів, біля Києва перебувало щонайменше чотири російські безпілотники, ще один перебував безпосередньо над столицею. Його було ліквідовано найпершим. Окрім цих безпілотників, повідомляється про групу з восьми нових БПЛА на Сумщині, які взяли курс на Чернігівську область та можуть звідти полетіти на Київ.

Нагадаємо, перша атака на Київ відбулася в ніч на 7 травня, росіяни атакували Київ балістичними ракетами. На лівому березі чули щонайменше чотири вибухи. За даними моніторингових груп, запуски було здійснено з Брянської області. Внаслідок падіння уламків ракет виникла сильна пожежа в одному з районів міста.

Після цього ближче до ранку російські окупанти вчергове атакували Київ зграєю ударних БПЛА. Усі цілі було ліквідовано, але внаслідок падіння уламків виникли пожежі у кількох районах міста, постраждало кілька багатоповерхових житлових будинків. Двоє людей загинуло в Шевченківському районі, через російську атаку, ще семеро в інших районах міста були травмовані, в тому числі четверо дітей.