В Києві лунають вибухи: столиця вдруге за ніч під атакою росіян (оновлено)

Київ могло атакувати до 10 ударних безпілотників росіян

У Києві в ніч на 7 травня знову пролунали потужні вибухи. Столиця відбиває атаку російських ударних безпілотників, протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих мішенях.

Про це повідомили керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та моніторингові канали. За даними Ткаченка, зафіксовано падіння уламків БПЛА на будинок в одному з районів міста.

"У Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. На місце прямують служби. Всі деталі встановлюються", – написав він.

Моніторингові канали повідомили, що над Києвом перебуває сім ударних БПЛА ворога – п'ять над правим та два над лівим берегами. Також ще три безпілотники фіксувалося з боку Жулян.

Оновлено 04:50 Повітряні загрози ліквідовано. За даними Ткаченка, уламки збитих БПЛА впали також у Соломʼянському та Святошинському районах, зокрема в останньому – на 10-поверховий житловий будинок.

Оновлено 04:55 Ткаченко повідомив про три пожежі після падіння уламків БПЛА. Дві з них спалахнули у багатоповерхових будинках, є руйнування.

"Попередньо у Дніпровському районі часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку. У Святошинському — горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах. У Соломʼянському районі пожежа на відкритій території", – сказано у повідомленні.

Оновлено 05:15 В Шевченківському районі виникла пожежа внаслідок падіння уламків БПЛА на житловий будинок та супермаркет. У Дніпровському районі загалом п'ять осіб постраждало через атаку росіян. В мережі з'явилися фото та відео пожеж.

Нагадаємо, що перед цим в ніч на 7 травня росіяни атакували Київ балістичними ракетами. На лівому березі чули щонайменше чотири вибухи. За даними моніторингових груп, запуски було здійснено з Брянської області. Внаслідок падіння уламків ракет виникла сильна пожежа в одному з районів міста.