В Киеве снова взрывы: столицу атаковали в третий раз с начала суток

Жителей города просят находиться в укрытиях

В Киеве утром 7 мая в очередной раз раздались взрывы. Россияне уже в третий раз с начала суток попытались атаковать столицу, снова направив на город ударные беспилотники, по которым оперативно отработала противовоздушная оборона.

Об атаке сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации и мониторинговых каналах.

"В столице снова работают силы ПВО. Атака вражеских БпЛА на город продолжается. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении Кличко.

По данным мониторинговых каналов, возле Киева находились по меньшей мере четыре российских беспилотника, еще один находился непосредственно над столицей. Он был ликвидирован первым. Кроме этих беспилотников, сообщается о группе из восьми новых БПЛА в Сумской области, которые взяли курс на Черниговскую область и могут оттуда полететь на Киев.

Напомним, первая атака на Киев произошла в ночь на 7 мая, россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. На левом берегу слышали по меньшей мере четыре взрыва. По данным мониторинговых групп, запуски были произведены из Брянской области. В результате падения обломков ракет возник сильный пожар в одном из районов города.

После этого ближе к утру российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев стаей ударных БПЛА. Все цели были ликвидированы, но в результате падения обломков возникли пожары в нескольких районах города, пострадали несколько многоэтажных жилых домов. Два человека погибли в Шевченковском районе, из-за российской атаки, еще семеро в других районах города были травмированы, в том числе четверо детей.