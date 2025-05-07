Ситуація абсурдна. Українцям пояснили, чому не можна захистити себе власною зброєю

Повнолітній громадянин може придбати зброю, але з її використанням виникають складнощі

Україна — єдина держава в Європі, яка не має свого закону про зброю. А весь обіг цивільної зброї регулюється внутрішнім відомчим наказом Міністерства внутрішніх справ, що є нонсенсом.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Він пояснив, чому така ситуація є абсурдною.

Більше читайте у публікації: "100 тисяч власників пістолетів не шмаляють один в одного": Георгій Учайкін про те, чому в Україні треба дозволити будь-яку зброю".

За його словами, на сьогодні громадяни з 21 року можуть придбати гладкоствольну мисливську рушницю: помпову, напівавтоматичну, переламну тощо. Або з 25 років нарізний карабін. На все інше ви розраховувати не можете.

Експерт пояснив, що можна робити з цією зброєю після придбання.

— Тренуватися у призначених для цього місцях: стрілецьких комплексах, деяких тирах, стрільбищах. Після завершення воєнного стану — ходити з нею на полювання. В теорії ви можете застосовувати її для захисту, але тільки у власному приміщенні.

Перевозити цю зброю до вищезгаданих локацій ви повинні у непридатному для швидкої стрільби стані. Тобто, у випадку з карабіном він має бути в чохлі або кейсі, з від’єднаним магазином і без набоїв у ньому. Іншими словами, все зроблено для того, щоб ви не могли швидко захистити себе, — додав Георгій Учайкін.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", чому МВС блокує українцям вільне володіння зброєю.