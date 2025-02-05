Багатомільярдний бізнес "для своїх"? Чому МВС блокує українцям вільне володіння зброєю

Українців хочуть зробити максимально залежними від дозвільної системи, вважає експерт

В Україні 2022 року в "Дії" було проведено опитування, відповідно до якого 58,75% респондентів підтримали вільне володіння зброєю для особистого захисту. Однак Міністерство внутрішніх справ не погоджується на вільне декларування та володіння зброєю та боєприпасами українцями, оскільки має для того три фінансові резони.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Він пояснив, чому правоохоронне відомство так опирається законодавчим змінам?

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За його словами, МВС не хоче втрачати свою монополію на короткоствольну зброю. Окрім того, є декілька напрямків, на яких правоохоронці заробляють.

— Це ринок озброєних охоронних послуг, який складає в Україні приблизно від 800 мільйонів до 1 мільярда доларів на рік, — каже експерт з питань зброї.

За його словами, це серйозний напрямок бізнесу, який силовики не хочуть віддавати стороннім гравцям. Як приклад він назвав програму "Поліцейський в кожній школі", котра на його думку, є "частиною одного ланцюга".

— Якби за всі ці ініціативи посадовці платили з власних кишень, давно б ухвалили закон. Але це відбувається за рахунок коштів платників податків, тож бюджет бездонний, — вважає Георгій Учайкін.

А щоб охоронний бізнес функціонував, треба, щоб була дозвільна система й українці максимально від неї залежали. Більше того, щоб боротися з незаконним обігом зброї, умовно незаконним, бо закону нема, потрібні кадри, яким необхідно платити зарплату, — додає голова Української асоціації власників зброї.

Нагадаємо, перший освітній омбудсмен України Сергій Горбачов пояснив "Телеграфу", чому школи провалили курс "Захист України", який передбачає навчання поводженню з вогнепальною зброєю.