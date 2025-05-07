Укр

Ситуация абсурдная. Украинцам объяснили, почему нельзя защитить себя собственным оружием

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
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Автор
Украинцы могут владеть гладкоствольным оружием, но есть нюансы Новость обновлена 07 мая 2025, 12:46
Украинцы могут владеть гладкоствольным оружием, но есть нюансы. Фото Открытые источники

Совершеннолетний гражданин может приобрести оружие, но с его использованием возникают сложности

Украина — единственное государство в Европе, не имеющее своего закона об оружии. А весь оборот гражданского оружия регулируется внутренним ведомственным приказом Министерства внутренних дел, что является нонсенсом.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. Он объяснил, почему такая ситуация абсурдна.

Больше читайте в публикации: "100 тысяч владельцев пистолетов не шмалят друг в друга": Георгий Учайкин о том, почему в Украине нужно разрешить любое оружие".

По его словам, на сегодняшний день граждане с 21 года могут приобрести гладкоствольное охотничье ружье: помповое, полуавтоматическое, переломное и т.д. Или с 25 лет — нарезной карабин. На все остальное вы рассчитывать не можете.

Эксперт объяснил, что можно делать с этим оружием после покупки.

— Тренироваться в предназначенных для этого местах: стрелковых комплексах, некоторых тирах, стрельбищах. После завершения военного положения — ходить с ним на охоту. В теории вы можете применять его для защиты, но только в собственном помещении.

Перевозить это оружие в вышеупомянутые локации вы должны в непригодном для быстрой стрельбы состоянии. То есть, в случае с карабином он должен быть в чехле или кейсе, с отсоединенным магазином и без патронов в нем. Иными словами, все сделано для того, чтобы вы не могли быстро защитить себя", — добавил Георгий Учайкин.

Напомним, ранее он рассказал "Телеграфу", почему МВД блокирует украинцам свободное владение оружием.

Теги:
#Оружие #Георгий Учайкин #Закон о ношении оружия