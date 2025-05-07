Компенсація за "Мрію"? Канада має намір передати Україні гігантський літак (фото)

Процедура конфіскації відбувається в рамках канадського закону про спеціальні економічні заходи і рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо

Уряд Канади розпочав процес конфіскації літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії "Волга-Дніпро" і вже перебував під арештом Канади. Він застряг в аеропорту Торонто на початку повномасштабного вторгнення в Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина. За її словами, процедура конфіскації відбувається в рамках канадського закону про спеціальні економічні заходи й рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

"Щоб зрозуміти масштаб — Ан-124 "Руслан" за довжиною становить три чверті футбольного поля (близько 69 метрів) з розмахом крил ще більшим. Його висота — приблизно з 7-поверховим будинком (21 метр)", — йдеться в повідомленні.

Стефанишина зазначила, що це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні.

"Подання позову про конфіскацію літака до суду – спільний результат копіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС у тісній співпраці з нашими партнерами. І це чудовий приклад, як міжнародне право працює на практиці", — наголосила Стефанішина.

Вона нагадує, що у серпні 2023 року ВАКС, встановивши підстави застосування санкції, задовольнив позов Мін’юсту про застосування санкції у вигляді стягнення до доходу держави підсанкційних активів Волга-Дніпро. Мін’юстом було передано рішення ВАКС канадським партнерам. А тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака.

"Переконана, що всі дії ведуть до одного: "Руслан" незабаром матиме новий будинок — в Україні, де він служитиме на благо нашої держави. Вдячна Канаді за непохитну підтримку та рішучі дії. Справедливість – це не просто слова, а конкретні кроки, які ми сьогодні бачимо. І це лише початок", — підсумувала віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в перший день повномасштабного вторгнення Україна втратила унікальний найбільший вантажний літак у світі Ан-225 "Мрія", виготовлений в єдиному екземплярі на ДП "Антонов". Літак згорів у своєму ангарі 24 лютого, адже росіяни били ним навіть з авіації. Звільнити Київську область від ворожих військ вдалося тиждень тому, після чого доступ до "Мріє" дозволили співробітникам ЗМІ.

Завод "Антонов" не втрачає надії відновити "Мрію" за допомогою ще одного недобудованого літака цієї категорії, проте на це потрібно від 700 мільйонів до 1 мільярда доларів.