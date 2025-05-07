Компенсация за "Мрию"? Канада собирается передать Украине гигантский самолет (фото)

Процедура конфискации проходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах и решение о конфискации должно принять Высший суд Онтарио

Правительство Канады начало процесс конфискации самолета Ан-124 "Руслан", который принадлежит российской авиакомпании "Волга-Днепр" и уже находился под арестом Канады. Он застрял в аєропорту Торонто в начале полномасштабного вторжения в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина. По ее словам, процедура конфискации проходит в рамках канадского закона о специальных экономических мерах и решение о конфискации должно принять Высший суд Онтарио.

"Чтобы понять масштаб – Ан-124 "Руслан" по длине составляет три четверти футбольного поля (около 69 метров) с размахом крыльев еще большим. Его высота – примерно с 7-этажный дом (21 метр)", — говорится в сообщении.

Стефанишина отметила, что это еще один важный шаг по пути к справедливости и восстановлению мира в Украине.

"Представление иска о конфискации самолета в суд – совместный результат кропотливой работы сотрудников Министерства юстиции, МИД в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. И это отличный пример, как международное право работает на практике", — подчеркнула Стефанишина.

Она напоминает, что августе 2023 года ВАКС, установив основания применения санкции, удовлетворил иск Минюста о применении санкции в виде взыскания в доход государства подсанкционных активов Волга-Днепр. Минюстом было передано решение ВАКС канадским партнерам. А теперь генеральный прокурор Канады обратился в Высший суд Онтарио с ходатайством о конфискации российского самолета.

"Убеждена, что все действия ведут к одному: "Руслан" вскоре будет иметь новый дом — в Украине, где он будет служить на благо нашего государства. Благодарна Канаде за непоколебимую поддержку и решительные действия. Справедливость – это не просто слова, а конкретные шаги, которые мы сегодня видим. И это только начало", — подытожила вице-премьер-министр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в первый день полномасштабного вторжения Украина потеряла уникальный, самый большой грузовой самолет в мире Ан-225 "Мрия", изготовленный в единственном экземпляре на ДП "Антонов". Самолет сгорел в своем ангаре 24 февраля, ведь россияне били по нему даже из авиации. Освободить Киевскую область от вражеских войск удалось неделю назад, после чего доступ к "Мрие" разрешили сотрудникам СМИ.

Завод "Антонов" не теряет надежды восстановить "Мрию" с помощью еще одного недостроенного самолета этой категории, однако на это потребуется от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов.